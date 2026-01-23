ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршруті

П'ятниця 23 січня 2026 12:10
UA EN RU
Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршруті УЗ призначає новий щоденний поїзд до Карпат (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли почне курсувати новий поїзд УЗ

Громадянам розповіли, що зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів".

"Поїзд курсуватиме щоденно", - наголосили у прес-службі компанії.

Уточнюється, що початок його курсування заплановано:

  • з Одеси - з 3 лютого;
  • з Рахова - з 4 лютого.

Розклад руху та маршрут нового поїзда

В "Укрзалізниці" повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:

  • відправлення з Одеси - о 18:38, прибуття в Рахів - о 13:20;
  • відправлення з Рахова - о 14:21, прибуття в Одесу - о 08:38.

При цьому маршрут поїзда пролягатиме через:

  • Подільськ;
  • Вапнярку;
  • Жмеринку;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Яремче;
  • Татарів-Буковель;
  • Ворохту;
  • Ясіню;
  • Кваси.

Де шукати квитки на новий поїзд УЗ

Згідно з інформацією УЗ, продаж квитків на новий поїзд вже відкрито:

Зазначається, що у складі поїзда курсуватимуть:

  • вагони люкс;
  • купейні вагони;
  • плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

Повідомляється також, що поїзд №26/25 "Одеса - Рахів" бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

Додатковий поїзд до Рахова з Києва

Насамкінець у прес-службі УЗ повідомили, що для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону, за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 "Київ - Рахів".

Уточнюється, що на найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням:

  • 26 січня;
  • 28 січня.

"Подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршрутіПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.

Крім того, в УЗ повідомили, що "дослухались до побажань пасажирів" і продовжили маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ - Ясіня".

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Одеса Карпати Поїзди Подорожі Потяг Квитки Пасажири
Новини
Зеленський: Донбас - ключове питання переговорів в Абу-Дабі
Зеленський: Донбас - ключове питання переговорів в Абу-Дабі
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів