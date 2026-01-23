Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршруті
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Коли почне курсувати новий поїзд УЗ
Громадянам розповіли, що зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів".
"Поїзд курсуватиме щоденно", - наголосили у прес-службі компанії.
Уточнюється, що початок його курсування заплановано:
- з Одеси - з 3 лютого;
- з Рахова - з 4 лютого.
Розклад руху та маршрут нового поїзда
В "Укрзалізниці" повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:
- відправлення з Одеси - о 18:38, прибуття в Рахів - о 13:20;
- відправлення з Рахова - о 14:21, прибуття в Одесу - о 08:38.
При цьому маршрут поїзда пролягатиме через:
- Подільськ;
- Вапнярку;
- Жмеринку;
- Хмельницький;
- Тернопіль;
- Львів;
- Івано-Франківськ;
- Яремче;
- Татарів-Буковель;
- Ворохту;
- Ясіню;
- Кваси.
Де шукати квитки на новий поїзд УЗ
Згідно з інформацією УЗ, продаж квитків на новий поїзд вже відкрито:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті;
- у касах вокзалів.
Зазначається, що у складі поїзда курсуватимуть:
- вагони люкс;
- купейні вагони;
- плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.
Повідомляється також, що поїзд №26/25 "Одеса - Рахів" бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".
Додатковий поїзд до Рахова з Києва
Насамкінець у прес-службі УЗ повідомили, що для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону, за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 "Київ - Рахів".
Уточнюється, що на найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням:
- 26 січня;
- 28 січня.
"Подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.
Крім того, в УЗ повідомили, що "дослухались до побажань пасажирів" і продовжили маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ - Ясіня".
Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).