Ежедневно в Карпаты: УЗ запускает новый поезд на популярном маршруте
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает новый поезд с юга Украины в Карпатский регион - ввиду стабильно высокого спроса на такие путешествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Когда начнет курсировать новый поезд УЗ
Гражданам рассказали, что ввиду стабильно высокого спроса на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзализныця" назначает новый поезд дальнего следования №26/25 "Одесса - Рахов".
"Поезд будет курсировать ежедневно", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Уточняется, что начало его курсирования запланировано:
- из Одессы - с 3 февраля;
- из Рахова - с 4 февраля.
Расписание движения и маршрут нового поезда
В "Укрзализныце" сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:
- отправление из Одессы - в 18:38, прибытие в Рахов - в 13:20;
- отправление из Рахова - в 14:21, прибытие в Одессу - в 08:38.
При этом маршрут поезда будет пролегать через:
- Подольск;
- Вапнярку;
- Жмеринку;
- Хмельницкий;
- Тернополь;
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Яремче;
- Татаров-Буковель;
- Ворохту;
- Ясиня;
- Квасы.
Где искать билеты на новый поезд УЗ
Согласно информации УЗ, продажа билетов на новый поезд уже открыта:
- в приложении "Укрзализныци";
- на официальном сайте;
- в кассах вокзалов.
Отмечается, что в составе поезда будут курсировать:
- вагоны люкс;
- купейные вагоны;
- плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.
Сообщается также, что поезд №26/25 "Одесса - Рахов" участвует в программе "3000 километров по Украине".
Дополнительный поезд в Рахов из Киева
В завершение в пресс-службе УЗ сообщили, что для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион, по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 "Киев - Рахов".
Уточняется, что на ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением:
- 26 января;
- 28 января.
"Путешествуйте удобно с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после рекордно быстрого обновления всех графиков.
Кроме того, в УЗ сообщили, что "прислушались к пожеланиям пассажиров" и продлили маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 "Киев - Ясиня".
Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).