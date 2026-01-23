Ежедневно в Карпаты: УЗ запускает новый поезд на популярном маршруте

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает новый поезд с юга Украины в Карпатский регион - ввиду стабильно высокого спроса на такие путешествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда начнет курсировать новый поезд УЗ

Гражданам рассказали, что ввиду стабильно высокого спроса на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзализныця" назначает новый поезд дальнего следования №26/25 "Одесса - Рахов".

"Поезд будет курсировать ежедневно", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Уточняется, что начало его курсирования запланировано:

из Одессы - с 3 февраля;

из Рахова - с 4 февраля.

Расписание движения и маршрут нового поезда

В "Укрзализныце" сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:

отправление из Одессы - в 18:38, прибытие в Рахов - в 13:20;

отправление из Рахова - в 14:21, прибытие в Одессу - в 08:38.

При этом маршрут поезда будет пролегать через:

Подольск;

Вапнярку;

Жмеринку;

Хмельницкий;

Тернополь;

Львов;

Ивано-Франковск;

Яремче;

Татаров-Буковель;

Ворохту;

Ясиня;

Квасы.

Где искать билеты на новый поезд УЗ

Согласно информации УЗ, продажа билетов на новый поезд уже открыта:

в приложении "Укрзализныци";

на официальном сайте;

в кассах вокзалов.

Отмечается, что в составе поезда будут курсировать:

вагоны люкс;

купейные вагоны;

плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Сообщается также, что поезд №26/25 "Одесса - Рахов" участвует в программе "3000 километров по Украине".

Дополнительный поезд в Рахов из Киева

В завершение в пресс-службе УЗ сообщили, что для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион, по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 "Киев - Рахов".

Уточняется, что на ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением:

26 января;

28 января.

"Путешествуйте удобно с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)