Главная » Жизнь » Общество

Ежедневно в Карпаты: УЗ запускает новый поезд на популярном маршруте

Пятница 23 января 2026 12:10
УЗ назначает новый ежедневный поезд в Карпаты (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает новый поезд с юга Украины в Карпатский регион - ввиду стабильно высокого спроса на такие путешествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда начнет курсировать новый поезд УЗ

Гражданам рассказали, что ввиду стабильно высокого спроса на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзализныця" назначает новый поезд дальнего следования №26/25 "Одесса - Рахов".

"Поезд будет курсировать ежедневно", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Уточняется, что начало его курсирования запланировано:

  • из Одессы - с 3 февраля;
  • из Рахова - с 4 февраля.

Расписание движения и маршрут нового поезда

В "Укрзализныце" сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:

  • отправление из Одессы - в 18:38, прибытие в Рахов - в 13:20;
  • отправление из Рахова - в 14:21, прибытие в Одессу - в 08:38.

При этом маршрут поезда будет пролегать через:

  • Подольск;
  • Вапнярку;
  • Жмеринку;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск;
  • Яремче;
  • Татаров-Буковель;
  • Ворохту;
  • Ясиня;
  • Квасы.

Где искать билеты на новый поезд УЗ

Согласно информации УЗ, продажа билетов на новый поезд уже открыта:

Отмечается, что в составе поезда будут курсировать:

  • вагоны люкс;
  • купейные вагоны;
  • плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Сообщается также, что поезд №26/25 "Одесса - Рахов" участвует в программе "3000 километров по Украине".

Дополнительный поезд в Рахов из Киева

В завершение в пресс-службе УЗ сообщили, что для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион, по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 "Киев - Рахов".

Уточняется, что на ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением:

  • 26 января;
  • 28 января.

"Путешествуйте удобно с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

Ежедневно в Карпаты: УЗ запускает новый поезд на популярном маршрутеПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после рекордно быстрого обновления всех графиков.

Кроме того, в УЗ сообщили, что "прислушались к пожеланиям пассажиров" и продлили маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 "Киев - Ясиня".

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

