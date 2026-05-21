Що робити, якщо немає чим платити кредит: експерт назвав перший крок після втрати роботи

У разі втрати роботи позичальнику важливо одразу повідомити кредитора про зміну фінансової ситуації. Ігнорування проблеми може призвести до накопичення боргів та погіршення кредитної історії.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Експерт радить не приховувати від банку або фінансової компанії проблеми з доходами після втрати роботи.
За його словами, стабільний дохід є однією з ключових умов кредитного договору, тому кредитора потрібно одразу попередити про зміну обставин.
"Важливо одразу почати комунікацію з банком чи фінансовою компанією", – зазначив він.
В окремих випадках, за словами експерта, може бути доцільно продати заставне майно та погасити кредит, щоб уникнути накопичення боргів.
Він також прокоментував популярну стратегію перекредитування – оформлення нового кредиту для погашення старого.
За словами експерта, така схема має сенс лише тоді, коли новий кредит має значно нижчу ставку.
"Головне – щоб нові щомісячні платежі були нижчими за попередні", – пояснив він.
Якщо ж борг продовжує зростати і платити немає чим, експерт радить звертатися до юристів, які спеціалізуються на кредитних питаннях.
