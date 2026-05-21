Что делать, если нечем платить кредит: эксперт назвал первый шаг после потери работы

10:00 21.05.2026 Чт
2 мин
Почему не стоит игнорировать банк и когда может помочь продажа залогового имущества
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Фото: эксперт объяснил, что делать при проблемах с выплатой кредита (Getty Images)

В случае потери работы заемщику важно сразу сообщить кредитору об изменении финансовой ситуации. Игнорирование проблемы может привести к накоплению долгов и ухудшению кредитной истории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главное:

  • О потере работы нужно уведомить кредитора.
  • Иногда выгоднее продать залоговое имущество.
  • Новый кредит для погашения старого имеет смысл лишь при более низкой ставке.
  • В сложных случаях стоит обращаться к юристам.

Эксперт советует не скрывать от банка или финансовой компании проблемы с доходами после потери работы.

По его словам, стабильный доход является одним из ключевых условий кредитного договора, поэтому кредитора нужно сразу предупредить об изменении обстоятельств.

"Важно сразу начать коммуникацию с банком или финансовой компанией", - отметил он.

В отдельных случаях, по словам эксперта, может быть целесообразно продать залоговое имущество и погасить кредит, чтобы избежать накопления долгов.

Он также прокомментировал популярную стратегию перекредитования - оформление нового кредита для погашения старого.

По словам эксперта, такая схема имеет смысл только тогда, когда новый кредит имеет значительно более низкую ставку.

"Главное - чтобы новые ежемесячные платежи были ниже предыдущих", - пояснил он.

Если же долг продолжает расти и платить нечем, эксперт советует обращаться к юристам, которые специализируются на кредитных вопросах.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

