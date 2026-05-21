Что делать, если нечем платить кредит: эксперт назвал первый шаг после потери работы

Главное:

О потере работы нужно уведомить кредитора.

Иногда выгоднее продать залоговое имущество.

Новый кредит для погашения старого имеет смысл лишь при более низкой ставке.

В сложных случаях стоит обращаться к юристам.

Эксперт советует не скрывать от банка или финансовой компании проблемы с доходами после потери работы.

По его словам, стабильный доход является одним из ключевых условий кредитного договора, поэтому кредитора нужно сразу предупредить об изменении обстоятельств.

"Важно сразу начать коммуникацию с банком или финансовой компанией", - отметил он.

В отдельных случаях, по словам эксперта, может быть целесообразно продать залоговое имущество и погасить кредит, чтобы избежать накопления долгов.

Он также прокомментировал популярную стратегию перекредитования - оформление нового кредита для погашения старого.

По словам эксперта, такая схема имеет смысл только тогда, когда новый кредит имеет значительно более низкую ставку.

"Главное - чтобы новые ежемесячные платежи были ниже предыдущих", - пояснил он.

Если же долг продолжает расти и платить нечем, эксперт советует обращаться к юристам, которые специализируются на кредитных вопросах.