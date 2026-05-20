"Гроші до зарплати" можуть стати пасткою: експерт пояснив головний ризик мікропозик

Мікропозики "до зарплати" під 0% можуть швидко перетворитися на постійний борг. Особливо якщо людина починає перекривати одну позику іншою.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин .

Головне:

Мікропозики можуть затягнути у боргову залежність.

Кредитора потрібно перевіряти у списках НБУ.

Нелегальні компанії часто приховують реальні умови.

Прострочення платежів шкодять кредитній історії.

Експерт попередив, що мікропозики "до зарплати" можуть бути небезпечними для людей із нестабільними доходами.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що люди часто перекривають один борг іншим, через що поступово потрапляють у фінансову залежність.

"Для багатьох людей це стає кабалою, з якої дуже важко вибратися", – зазначив він.

Експерт також радить уважно перевіряти кредитні компанії перед оформленням позики.

За його словами, на ринку є як легальні компанії, так і повністю нелегальні структури.

"Потрібно перевіряти, чи є компанія у списках НБУ та чи має ліцензію", – пояснив він.

Крім того, варто звертати увагу на відгуки клієнтів і реальні умови договору, адже привабливі пропозиції “на папері” можуть виявитися значно дорожчими на практиці.