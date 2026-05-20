Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат

Для щоденних витрат кредитна картка зазвичай вигідніша за готівковий кредит. Причина – пільговий період без відсотків. Водночас безпечне кредитне навантаження залежить не лише від доходу, а й від базових витрат.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин .

Головне:

Кредитна картка має пільговий період до 45 днів.

Щомісячний кредитний платіж не має перевищувати 50% доходу.

Людям із невеликими зарплатами складніше безпечно обслуговувати кредити.

Прострочення навіть на один день шкодить кредитній історії.

Для щоденних витрат експерт радить використовувати саме кредитну картку, а не готівковий кредит.

За його словами, головна перевага кредитної картки – пільговий період без нарахування відсотків. Залежно від банку, він може тривати від 28 до 45 днів.

Водночас готівкові кредити такого пільгового періоду не мають.

Окремо експерт пояснив, яке кредитне навантаження вважається безпечним для людини. За його словами, універсального відсотка не існує, адже все залежить від рівня доходу та витрат.

"У класичній теорії йдеться про 50%. Тобто щомісячний платіж не має перевищувати половину доходу", – пояснив він.

Водночас експерт наголосив, що для людини із зарплатою 20 тисяч гривень довгостроковий кредит може стати надто великим навантаженням через необхідність покривати базові витрати – продукти, комунальні послуги та транспорт.

Він також звернув увагу на важливість кредитної історії. Прострочення платежу навіть на один день, за його словами, є гіршим за повну відсутність кредитного минулого.

"Відсутність історії лише насторожує банки. А прострочення – це вже порушення умов договору", – додав експерт.