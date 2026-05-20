ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат

09:20 20.05.2026 Ср
2 хв
Чому пільговий період може зекономити гроші та який кредитний платіж вважається критичним для бюджету
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат Фото: експерт пояснив, який кредит безпечніший для щоденних витрат (РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Для щоденних витрат кредитна картка зазвичай вигідніша за готівковий кредит.
Причина – пільговий період без відсотків. Водночас безпечне кредитне навантаження залежить не лише від доходу, а й від базових витрат.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Читайте також: Як сформувати фінансову "подушку" та скільки грошей тримати в гривні: поради експерта

Головне:

  • Кредитна картка має пільговий період до 45 днів.
  • Щомісячний кредитний платіж не має перевищувати 50% доходу.
  • Людям із невеликими зарплатами складніше безпечно обслуговувати кредити.
  • Прострочення навіть на один день шкодить кредитній історії.

Для щоденних витрат експерт радить використовувати саме кредитну картку, а не готівковий кредит.

За його словами, головна перевага кредитної картки – пільговий період без нарахування відсотків. Залежно від банку, він може тривати від 28 до 45 днів.

Водночас готівкові кредити такого пільгового періоду не мають.

Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат

Окремо експерт пояснив, яке кредитне навантаження вважається безпечним для людини. За його словами, універсального відсотка не існує, адже все залежить від рівня доходу та витрат.

"У класичній теорії йдеться про 50%. Тобто щомісячний платіж не має перевищувати половину доходу", – пояснив він.

Водночас експерт наголосив, що для людини із зарплатою 20 тисяч гривень довгостроковий кредит може стати надто великим навантаженням через необхідність покривати базові витрати – продукти, комунальні послуги та транспорт.

Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат

Він також звернув увагу на важливість кредитної історії. Прострочення платежу навіть на один день, за його словами, є гіршим за повну відсутність кредитного минулого.

"Відсутність історії лише насторожує банки. А прострочення – це вже порушення умов договору", – додав експерт.

Читайте також: Кредитки, борги та заощадження: з чого починати фінансову стабільність

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Особисті фінанси Фінанси
Новини
В ISW пояснили, навіщо Росія саме зараз розпочала ядерні навчання
В ISW пояснили, навіщо Росія саме зараз розпочала ядерні навчання
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії