Кредит чи оплата частинами: що вигідніше та як не потрапити у боргову пастку

Кредитна картка з пільговим періодом, розстрочка на техніку та перекриття старих боргів новими кредитами – інструменти, якими українці користуються дедалі частіше. Водночас неправильне кредитне навантаження або мікропозики можуть швидко перетворитися на боргову пастку.

Що вигідніше для щоденних витрат, коли кредит виправданий та як розпізнати "токсичні" позики, – в інтерв’ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин .

Головне:

Картка проти готівки: Кредитка вигідніша для щоденних витрат, бо має пільговий період без відсотків (28-45 днів), на відміну від готівкового кредиту.

Кредитка вигідніша для щоденних витрат, бо має пільговий період без відсотків (28-45 днів), на відміну від готівкового кредиту. Ризики для зарплати: Віддавати 50% доходу за кредит - небезпечно. При середній зарплаті в Україні (23,5 тис. грн після податків) платити за борг 11 тис. грн є дуже ризикованим рішенням.

Віддавати 50% доходу за кредит - небезпечно. При середній зарплаті в Україні (23,5 тис. грн після податків) платити за борг 11 тис. грн є дуже ризикованим рішенням. Коли брати техніку: Кредит на iPhone чи ноутбук виправданий лише для роботи (створення доходу) або для фіксації ціни під час інфляції. Брати позики на розваги не варто.

Кредит на iPhone чи ноутбук виправданий лише для роботи (створення доходу) або для фіксації ціни під час інфляції. Брати позики на розваги не варто. Головні табу: Не можна брати гроші у "чорних" компаній без ліцензії НБУ та постійно перекривати одну мікропозику іншою - це веде до кабали.

Не можна брати гроші у "чорних" компаній без ліцензії НБУ та постійно перекривати одну мікропозику іншою - це веде до кабали. Прострочення та історія: Прострочити платіж навіть на один день - гірше для кредитної історії, ніж взагалі не мати кредитного минулого.

Прострочити платіж навіть на один день - гірше для кредитної історії, ніж взагалі не мати кредитного минулого. Що робити при форс-мажорі: У разі втрати роботи потрібно повідомити банк у перший же день. Гасити старий кредит новим варто лише тоді, коли відсоткова ставка значно нижча.

– Кредитна картка чи готівковий кредит: що вигідніше використовувати для щоденних витрат?

– Кредитна картка, бо банки дають можливість отримати безвідсотковий пільговий період. Залежно від банку, це може бути від 28 до 45 днів.

У той час як готівковий кредит завжди без пільгового періоду.

– Який відсоток від місячного доходу вважається безпечним для виплати кредиту, щоб не погіршити якість життя?

– Насправді такого відсотка немає. Доходи у всіх різні. Ми не можемо сказати, що для людини, яка заробляє 20 000 гривень, і для людини із зарплатою 100 000 гривень будуть однакові відсотки.

Людина із зарплатою 20 000 гривень навряд чи зможе довгостроково обслуговувати кредит, бо не залишиться коштів на базові потреби: продукти, комунальні послуги, проїзд до роботи.

У класичній теорії йдеться про 50%. Тобто щомісячний платіж не має перевищувати половину доходу.

Якщо ми говоримо про середню зарплату в Україні – це трохи більше 35 000 гривень. Після податків і військового збору залишається приблизно 23,5 тисячі гривень. Віддати 11 тисяч за кредит і залишити собі стільки ж на життя – це дуже сміливе рішення.

– Кредит на техніку (iPhone чи ноутбук): у яких випадках це виправдана інвестиція, а коли – фінансова помилка?

– Кредит на техніку виправданий, коли ця техніка буде використовуватись для створення грошового потоку. Це так звані капітальні інвестиції.

Наприклад, коли ви купуєте ноутбук чи телефон для роботи або автомобіль, який приноситиме дохід.

Якщо ж техніка купується для розваг, то особисто я проти розваг у кредит.

Якщо техніка зламалась і вам терміново потрібно її замінити, тоді можна скористатися кредитом або розстрочкою. Тим більше зараз багато магазинів дають пільгові періоди чи "оплату частинами".

Іноді це навіть вигідно, особливо якщо очікується девальвація чи пришвидшення інфляції. Техніка може суттєво подорожчати, а розстрочка дозволяє зафіксувати ціну й платити поступово з мінімальним навантаженням.

Але головне правило – не брати кредит на те, що вам насправді не потрібно.

Потрібно поставити собі питання: чи хочу я цю річ зараз, чи захочу її через місяць або рік? Чи варто заради цього заганяти себе в борги?

– Які головні ознаки "токсичного" кредиту: коли краще взагалі не брати гроші у борг?

– Коли кредитна компанія ніде не зареєстрована і має неадекватно високі відсотки.

Потрібно перевіряти, чи є компанія у списках НБУ та чи має ліцензію на надання таких послуг.

Є "білі" компанії, які працюють легально, а є повністю нелегальні. Саме до таких краще не звертатися, бо умови можуть бути привабливими лише на папері, а в реальності – катастрофічними.

– Як перевірити, які компанії "білі", а які "чорні"?

– Є НБУ та офіційний список ліцензованих компаній. Цю інформацію можна знайти у відкритому доступі в інтернеті.

Також бажано читати відгуки людей, які вже мали справу з цими компаніями.

– "Гроші до зарплати" під 0%: у чому реальний підступ таких пропозицій від мікрофінансових організацій?

– Мені складно відповісти, бо особисто я з цим не стикався. Але знаю, що для багатьох людей це стає кабалою, з якої дуже важко вибратися.

Рівень доходів в Україні низький, і люди часто змушені користуватись такими позиками. Але проблема в тому, що завжди буде не вистачати грошей, щоб закрити борг.

Якщо це разова ситуація і терміново потрібні кошти – таке рішення ще можна зрозуміти. Але якщо людина постійно перекриває одні мікропозики іншими, це вже дуже небезпечна історія.

– Що гірше для кредитної історії: прострочення платежу на один день чи повна відсутність кредитного минулого?

– Прострочення гірше, ніж відсутність кредитної історії.

Відсутність історії лише насторожує банки, тому перший кредитний ліміт може бути невеликим. А прострочення навіть на один день – це вже порушення умов договору.

– Дострокове погашення: чи завжди це вигідно позичальнику і на які пункти в договорі треба дивитися в першу чергу?

– Потрібно дивитися, чи є штрафи або додаткові збори за дострокове закриття кредиту.

Здебільшого банки й фінансові компанії ставляться до цього лояльно, бо швидке повернення грошей зменшує їхні ризики.

Але потрібно уважно читати договір. Раніше деякі банки навіть вводили штрафні санкції за дострокове погашення.

– Чи варто брати новий кредит, щоб закрити старий, і коли така стратегія має сенс?

– Це має сенс лише тоді, коли новий кредит суттєво дешевший за попередній.

Наприклад, якщо ви кредитувалися під 35%, а знайшли можливість взяти кредит під 10%, тоді така стратегія може бути вигідною.

Головне – щоб нові щомісячні платежі були нижчими за попередні.

– Втрата роботи: якою має бути перша дія людини в перший же день, якщо вона має непогашений борг?

– Потрібно повідомити кредитора про зміну ситуації та можливі проблеми з виплатами.

Стабільний дохід – одна з ключових умов кредитного договору, тому важливо одразу почати комунікацію з банком чи фінансовою компанією.

Іноді може бути доцільно продати заставне майно та закрити кредит, щоб не накопичувати борги.

– Що робити, якщо платити за кредит немає чим, а борг продовжує зростати?

– В Україні процедура банкрутства фізичних осіб формально існує, але хороших практичних кейсів я поки не бачив.

У таких ситуаціях краще звертатися до юристів, які спеціалізуються на кредитних питаннях.

Також дуже важливо, чи йдеться про банківський кредит, чи про позику від фінансової компанії, бо механізми роботи в них різні.