Що робити, якщо немає чим платити кредит: експерт назвав перший крок після втрати роботи

10:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Чому не варто ігнорувати банк та коли може допомогти продаж заставного майна
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: експерт пояснив, що робити при проблемах із виплатою кредиту (Getty Images)
У разі втрати роботи позичальнику важливо одразу повідомити кредитора про зміну фінансової ситуації. Ігнорування проблеми може призвести до накопичення боргів та погіршення кредитної історії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Головне:

  • Про втрату роботи потрібно повідомити кредитора.
  • Іноді вигідніше продати заставне майно.
  • Новий кредит для погашення старого має сенс лише при нижчій ставці.
  • У складних випадках варто звертатися до юристів.

Експерт радить не приховувати від банку або фінансової компанії проблеми з доходами після втрати роботи.

Що робити, якщо немає чим платити кредит: експерт назвав перший крок після втрати роботи

За його словами, стабільний дохід є однією з ключових умов кредитного договору, тому кредитора потрібно одразу попередити про зміну обставин.

"Важливо одразу почати комунікацію з банком чи фінансовою компанією", – зазначив він.

В окремих випадках, за словами експерта, може бути доцільно продати заставне майно та погасити кредит, щоб уникнути накопичення боргів.

Він також прокоментував популярну стратегію перекредитування – оформлення нового кредиту для погашення старого.

Що робити, якщо немає чим платити кредит: експерт назвав перший крок після втрати роботи

За словами експерта, така схема має сенс лише тоді, коли новий кредит має значно нижчу ставку.

"Головне – щоб нові щомісячні платежі були нижчими за попередні", – пояснив він.

Якщо ж борг продовжує зростати і платити немає чим, експерт радить звертатися до юристів, які спеціалізуються на кредитних питаннях.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

