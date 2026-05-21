Что делать, если нечем платить кредит: эксперт назвал первый шаг после потери работы
В случае потери работы заемщику важно сразу сообщить кредитору об изменении финансовой ситуации. Игнорирование проблемы может привести к накоплению долгов и ухудшению кредитной истории.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Главное:
- О потере работы нужно уведомить кредитора.
- Иногда выгоднее продать залоговое имущество.
- Новый кредит для погашения старого имеет смысл лишь при более низкой ставке.
- В сложных случаях стоит обращаться к юристам.
Эксперт советует не скрывать от банка или финансовой компании проблемы с доходами после потери работы.
По его словам, стабильный доход является одним из ключевых условий кредитного договора, поэтому кредитора нужно сразу предупредить об изменении обстоятельств.
"Важно сразу начать коммуникацию с банком или финансовой компанией", - отметил он.
В отдельных случаях, по словам эксперта, может быть целесообразно продать залоговое имущество и погасить кредит, чтобы избежать накопления долгов.
Он также прокомментировал популярную стратегию перекредитования - оформление нового кредита для погашения старого.
По словам эксперта, такая схема имеет смысл только тогда, когда новый кредит имеет значительно более низкую ставку.
"Главное - чтобы новые ежемесячные платежи были ниже предыдущих", - пояснил он.
Если же долг продолжает расти и платить нечем, эксперт советует обращаться к юристам, которые специализируются на кредитных вопросах.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.