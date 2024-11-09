Що подивитися у Відні: 10 цікавих місць
Численні пам’ятки Відня роблять австрійську столицю одним із найпопулярніших туристичних міст.
РБК-Україна зібрало найцікавіші місця Відня, які неодмінно варто відвідати.
Зміст:
- Палац Гофбург
- Палац Шенбрунн
- Замок Бельведер
- Віденська опера
- Віденська ратуша
- Собор Святого Стефана
- Будівля австрійського парламенту
- Будинок Гундертвассера
- Музей історії мистецтв
- Сад Бурггартен
Палац Гофбург
Гофбург - резиденція імператорів Австрії, яка довгий час слугувала домівкою для найвпливовіших людей Австрійської історії, включаючи родовід Габсбургів, володарів Австро-Угорської імперії. Нині Гофбург слугує офіційною резиденцією президента Австрії.
Комплекс займає цілий квартал: десятки будівель, дев’ятнадцять дворів, два парки та незліченну кількість внутрішніх площ.
Архітектурний вигляд палацу незмінний з 1913 року. Зараз на його території також розміщуються музеї, галереї, національна бібліотека і концертні зали.
Фото: палац Гофбург (wikipedia.org)
Палац Шенбрунн
Шенбрунн - палацовий комплекс у Відні, одна з найвизначніших архітектурних споруд австрійського бароко. Він здебільшого був літньою резиденцією імператорської родини Габсбургів.
Для відвідування відкрито 40 кімнат і залів резиденції. Тут можна подивитися на імператорські спальні, приймальні покої та бальні зали. Палац оточує величезний ландшафтний парк.
Палац Шенбрунн (фото з мережі)
Замок Бельведер
Замок Бельведер - один із найкращих у світі палаців у стилі бароко та справжній шедевр архітектури та мистецтва.
Бельведер складається з двох палаців - Верхнього та Нижнього, оточених гарними садами. У них розміщується музейний комплекс середньовічного мистецтва, періоду бароко та колекції живопису різних епох.
Фото: Замок Бельведер (pixabay.com)
Віденська опера
Віденська державна опера - найбільший оперний театр в Австрії.
Будівля Віденської опери є пам'ятником архітектури. Вона виділяється складним зовнішнім декором і багатою обробкою внутрішніх приміщень.
На сцені Віденської опери ставляться класичні опери та балети, виконуються вокальні партії та симфонічні твори. Щорічно в стінах Віденської опери проходить всесвітньо відомий Віденський бал.
Фото: Віденська державна опера (wikipedia.org)
Віденська ратуша
Вінцем архітектурного ансамблю 19 століття, розташованого на бульварі Рінгштрассе, є неоготична ратуша Відня.
Висота центральної башти становить 92 метри, на її вершині знаходиться один із символів Відня - "Ратгаусман"). Він являє собою статую із бронзи заввишки 3,4 метра.
Перед ратушею облаштований парк, у якому постійно відбуваються різноманітні концерти. Перед Різдвом у парку перед ратушею проходить традиційний ярмарок Крісткіндльмаркт.
Віденська ратуша (фото з мережі)
Собор Святого Стефана
Справжній символ Відня - незвичайний готичний собор Святого Стефана. У 12 столітті він був скромною парафіяльною церквою. Сьогодні це головна церква католицького архієпископа у Відні.
Під час Другої світової війни собор сильно постраждав від пожежі, але за сім повоєнних років його повністю відновили.
На даху собору зображені герби Вени та Австрії, а у високих вежах знаходиться дзвіниця з десятками різнокаліберних дзвонів.
Собор Святого Стефана (фото з мережі)
Будівля австрійського парламенту
Будівля парламенту Австрії - це архітектурний комплекс з елементами неокласичного, візантійського та античного стилів, побудований у 19 ст.
З часів розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 році, тут засідає Національна та Федеральна рада, а до цього тут розміщувалася Палата депутатів.
Фото: Будівля парламенту Австрії (wikipedia.org)
Будинок Гундертвассера
Віденський будинок мистецтв з його асиметричними формами, шаховими фасадами, мозаїчною плиткою, деревами, що ростуть прямо на даху, і плющем, що обвиває стіни, є ілюстрацією неабиякого стилю віденського художника і борця за екологію Фріденсрайха Гундертвассера.
Будівля чимось нагадує знамениті творіння Гауді.
Будинок Гундертвассера (фото з мережі)
Музей історії мистецтв
Музей історії мистецтв - найбільший серед художніх музеїв Австрії. Належить до числа найбільших музеїв світу, у зібраннях якого зберігаються прославлені шедеври західноєвропейського мистецтва.
Відрізняється музей як багатством своїх мистецьких колекцій, так і їх різноманітністю.
Фото: Музей історії мистецтв (wikipedia.org)
Сад Бурггартен
Бурггартен колись був приватним садом Габсбургів, сьогодні вхід сюди відкритий для всіх бажаючих. У кутку саду ви зможете знайти меморіал, присвячений видатному австрійському композитору Вольфгангу Амадею Моцарту.
У північній частині розташований чудовий скляний Пальмовий будинок. Ліву частину цього будинку займає Павільйон метеликів, де відвідувачі можуть побачити чудових тропічних метеликів, а також кажанів.
Сад Бурггартен (фото з мережі)
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