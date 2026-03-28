Ще тепло, але є регіони з особливостями: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні, 28 березня, в Україні ще збережеться доволі тепла погода з температурою повітря від +12 до +18 градусів. Втім, у деяких регіонах очікуються певні погодні особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За прогнозом, сьогодні дощі найбільш ймовірні у західних областях, а також на півдні Одеської області. Невеликі опади можуть також зачепити Житомирську та Київську області.

Втім, на більшій частині території України збережеться суха погода. Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вдень становитиме +12…+18 градусів у більшості регіонів.

При цьому погода, за словами Діденко, принесе й певні "особливості".

Прохолодніше буде на північному сході - у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській областях та на сході Київщини, де очікується +8…+11 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме близько +12…+14 градусів.

Що далі з погодою

За словами синоптика, у неділю, 29 березня, посвіжіє до +9+12 градусів у західній частині України та на півночі. У Києві завтра від +10 до +12 градусів.