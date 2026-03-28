ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ще тепло, але є регіони з особливостями: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 28.03.2026 Сб
2 хв
Синоптик попередила про погодні особливості в Україні сьогодні
aimg Ірина Глухова
Ще тепло, але є регіони з особливостями: чого чекати від погоди сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди на 28 березня (Getty Images)

Сьогодні, 28 березня, в Україні ще збережеться доволі тепла погода з температурою повітря від +12 до +18 градусів. Втім, у деяких регіонах очікуються певні погодні особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також: Квітень прийде з холодом? Якою буде погода після теплого березня - бліц з синоптиком

Погода в Україні

За прогнозом, сьогодні дощі найбільш ймовірні у західних областях, а також на півдні Одеської області. Невеликі опади можуть також зачепити Житомирську та Київську області.

Втім, на більшій частині території України збережеться суха погода. Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вдень становитиме +12…+18 градусів у більшості регіонів.

При цьому погода, за словами Діденко, принесе й певні "особливості".

Прохолодніше буде на північному сході - у Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській областях та на сході Київщини, де очікується +8…+11 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме близько +12…+14 градусів.

Що далі з погодою

За словами синоптика, у неділю, 29 березня, посвіжіє до +9+12 градусів у західній частині України та на півночі. У Києві завтра від +10 до +12 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше вже публікувало прогноз погоди на завершальні вихідні березня.

Також Український гідрометеорологічний центр оприлюднив коротку кліматичну характеристику квітня та поділився загальним попереднім прогнозом на другий місяць весни.

А в окремому матеріалі можна дізнатися, чому весна насправді приходить тричі і від чого це залежить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни