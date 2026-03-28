Еще тепло, но есть регионы с особенностями: чего ждать от погоды сегодня

07:00 28.03.2026 Сб
Синоптик предупредила о погодных особенностях в Украине сегодня
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоды на 28 марта (Getty Images)

Сегодня, 28 марта, в Украине еще сохранится довольно теплая погода с температурой воздуха от +12 до +18 градусов. Впрочем, в некоторых регионах ожидаются определенные погодные особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Читайте также: Апрель придет с холодом? Какой будет погода после теплого марта - блиц с синоптиком

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня дожди наиболее вероятны в западных областях, а также на юге Одесской области. Небольшие осадки могут также затронуть Житомирскую и Киевскую области.

Впрочем, на большей части территории Украины сохранится сухая погода. Ветер будет восточного и северо-восточного направлений, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха днем составит +12...+18 градусов в большинстве регионов.

При этом погода, по словам Диденко, принесет и определенные "особенности".

Прохладнее будет на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской областях и на востоке Киевщины, где ожидается +8...+11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируют. Дневная температура воздуха составит около +12...+14 градусов.

Что дальше с погодой

По словам синоптика, в воскресенье, 29 марта, посвежеет до +9+12 градусов в западной части Украины и на севере. В Киеве завтра от +10 до +12 градусов.

Напомним, РБК-Украина ранее уже публиковало прогноз погоды на завершающие выходные марта.

Также Украинский гидрометеорологический центр обнародовал краткую климатическую характеристику апреля и поделился общим предварительным прогнозом на второй месяц весны.

А в отдельном материале можно узнать, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего это зависит.

