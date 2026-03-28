Еще тепло, но есть регионы с особенностями: чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 28 марта, в Украине еще сохранится довольно теплая погода с температурой воздуха от +12 до +18 градусов. Впрочем, в некоторых регионах ожидаются определенные погодные особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По прогнозу, сегодня дожди наиболее вероятны в западных областях, а также на юге Одесской области. Небольшие осадки могут также затронуть Житомирскую и Киевскую области.
Впрочем, на большей части территории Украины сохранится сухая погода. Ветер будет восточного и северо-восточного направлений, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха днем составит +12...+18 градусов в большинстве регионов.
При этом погода, по словам Диденко, принесет и определенные "особенности".
Прохладнее будет на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской областях и на востоке Киевщины, где ожидается +8...+11 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня осадков не прогнозируют. Дневная температура воздуха составит около +12...+14 градусов.
Что дальше с погодой
По словам синоптика, в воскресенье, 29 марта, посвежеет до +9+12 градусов в западной части Украины и на севере. В Киеве завтра от +10 до +12 градусов.
Напомним, РБК-Украина ранее уже публиковало прогноз погоды на завершающие выходные марта.
Также Украинский гидрометеорологический центр обнародовал краткую климатическую характеристику апреля и поделился общим предварительным прогнозом на второй месяц весны.
А в отдельном материале можно узнать, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего это зависит.