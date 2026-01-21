Ще одна країна ЄС відмовилась від участі у Раді миру Трампа

Італійський міністр економіки Джанкарло Джорджетті наголосив, що "є деякі проблеми" щодо участі Італії в ініціативі Трампа.

Reuters з посиланням на італійські ЗМІ пише, що Італія не братиме участі у Раді миру, оскільки членство в ній може бути порушенням конституції країни.

Зокрема, конституція Італії дозволяє їй вступати до міжнародних організацій, які забезпечують "мир і справедливість між народами", однак лише "на рівних умовах з іншими державами".

Таким чином, це несумісно з верховенством президента США в Раді миру.