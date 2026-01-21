Еще одна страна ЕС отказалась от участия в Совете мира Трампа

Присоединение Италии к Совету мира президента США Дональда Трампа является "проблематичным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти отметил, что "есть некоторые проблемы" относительно участия Италии в инициативе Трампа.
Reuters со ссылкой на итальянские СМИ пишет, что Италия не будет участвовать в Совете мира, поскольку членство в нем может быть нарушением конституции страны.
В частности, конституция Италии позволяет ей вступать в международные организации, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами", однако только "на равных условиях с другими государствами".
Таким образом, это несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.
Напомним, 15 января Трамп объявил о планах создать Совет мира, который занимался бы надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.
Впоследствии президент США направил официальные приглашения лидерам государств с предложением принять участие в работе Совета мира. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.
В воскресенье, 18 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Дональд Трамп пригласил Будапешт присоединиться к деятельности новосозданного Совета мира.
На следующий день, 19 января, Россия заявила, что США обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением войти в состав Совета мира.
Отметим, что Норвегия отказалась от участия в Совете мира, отметив, что эта идея не соответствует принципам Организации Объединенных Наций.
Британский премьер Кир Стармер отказался присоединяться к Совету мира из-за участия в нем российского диктатора Владимира Путина.
Также сообщалось, что Канада может войти в Совет мира Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.