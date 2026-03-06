UA

Ще один союзник: Іран може отримати допомогу у війні проти Сполучених Штатів

20:05 06.03.2026 Пт
2 хв
Пекін тримається осторонь війни на Близькому Сході, але ситуація змінюється
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: Китай може надати допомогу Ірану (Getty Images)

Розвідка США має дані, які свідчать, що Китай може надати допомогу Ірану у протистоянні Сполученим Штатам та Ізраїлю.

Зокрема Китай може надати Ірану фінансову допомогу, запасні частини для озброєння та компоненти для створення ракет, повідомили виданню джерела, знайомі з питанням. Зазначається, що Пекін досі не надавав Ірану підтримку.

Проте Китай значною мірою залежить від іранської нафти. Тому він натиснув на Іран, щоб той не блокував Ормузьку протоку.

"Китай обережніший у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, бо це ставить під загрозу їхнє енергопостачання", - зазначив один зі співрозмовників.

При цьому посольство Китаю та ЦРУ відмовилися від офіційних коментарів. А міністр війни США Піт Гегсет ще в середу, 4 березня, заявляв ЗМІ, що Росія та Китай, мовляв, "насправді не є факторами" у війні з Іраном.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що РФ передає Ірану інформацію щодо розташування військових об’єктів США. Саме це пояснює величезну точність іранських ударів по американських об'єктах, зокрема по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах.

Війна на Близькому Сході: Іран проти США

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Так почалася операція проти режиму аятол.

У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.

В четвер, 5 березня, Ізраїль повідомив, що армія посилить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети. А президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані.

Зі свого боку, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення американських військ. Він відкинув будь-які переговори із Вашингтоном, підкресливши, що Тегеран не просив про припинення вогню, попри удари США та Ізраїлю по всій території країни.

