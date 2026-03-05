Син Хаменеї некомпетентний. Трамп хоче допомогти Ірану зробити "правильний вибір"

"У мене буде великий вплив (на нове керівництво Ірану - ред.), інакше ніякого врегулювання не буде, тому що нам не доведеться робити це знову. Ми будемо працювати з народом і режимом, щоб переконатися, що туди прийде хтось, хто зможе добре розвивати Іран, але без ядерної зброї", - запевнив американський лідер.

Трамп звернув увагу, що новим верховним лідером уже обрали сина ліквідованого Алі Хаменеї.

"Причина, через яку батько не передав це (титул верховного лідера - ред.) синові, в тому, що, як кажуть, він некомпетентний", - додав він.

Американський лідер додав, що Вашингтон буде "працювати з іранцями, щоб допомогти їм зробити правильний вибір", тому що він хоче уникнути появи в Ірану лідера, "який призведе до того, що через 10 років США знову доведеться робити це".

Також Трамп відкинув побоювання, що зростання цін на бензин через ситуацію навколо Ірану може нашкодити республіканцям перед листопадовими виборами.

"Людям подобається те, що відбувається. Ми усуваємо загрозу для Сполучених Штатів Америки, серйозну загрозу, і робимо це так, як ніхто ніколи не бачив раніше", - уточнив він.