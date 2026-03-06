ua en ru
Головна » Новини » У світі

Зливає координати для ударів: РФ таємно допомагає Ірану атакувати сили США, - WP

14:49 06.03.2026 Пт
2 хв
Тегеран не має можливостей для пошуку цілей, проте завдає неочікувано точних ударів
aimg Валерій Ульяненко
Зливає координати для ударів: РФ таємно допомагає Ірану атакувати сили США, - WP Фото: експерти визнали, що іранські удари мають високий рівень технологічності (Getty Images)

Росія таємно передає Ірану розвідувальні дані, які допомагають йому атакувати сили Сполучених Штатів на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Читайте також: Ізраїль оголосив новий етап війни з Іраном: будуть "несподівані кроки"

Співрозмовники видання розповіли, що Росія передає інформацію щодо розташування військових об’єктів США, зокрема військових кораблів і літаків.

Наразі до кінця не зрозуміло, наскільки масштабною є допомога країни-агресорки Ірану в наведенні на цілі. Водночас власні можливості Ірану з виявлення американських сил, за словами посадовців, менш ніж за тиждень бойових дій були частково ослаблені.

За словами аналітиків, передача розвідданих з РФ може пояснити точність іранських ударів по об'єктах США, зокрема по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах. Нещодавно також було завдано удару по резидентурі ЦРУ при посольстві США в Ер-Ріяді.

Супутникові знімки від РФ

Експертка з армії країни-агресорки Дара Массікот пояснила, що Іран дуже точно б'є по радарах раннього попередження та системах далекого радіолокаційного виявлення. Водночас Тегеран не володіє власною супутниковою мережею, тому для нього є надзвичайно цінними супутникові знімки від Росії.

Ніколь Граєвскі, дослідниця Гарвардського університету, зазначило, що удари Ірану у відповідь демонструють високий рівень технологічності. Йдеться як про вибір цілей, так і про здатність подекуди перевантажувати американську та союзницьку ППО.

Вона зауважила, що іранські ракети та безпілотники дедалі частіше прориваються через системи ППО, а якість атак перевищує рівень під час торішньої 12-денної війни з Ізраїлем.

Операція Ізраїлю та США проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.

В четвер, 5 березня, Ізраїль повідомив, що переходить до наступного етапу війни проти Ірану. Зокрема, армія Ізраїлю посилить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.

