Зливає координати для ударів: РФ таємно допомагає Ірану атакувати сили США, - WP
Росія таємно передає Ірану розвідувальні дані, які допомагають йому атакувати сили Сполучених Штатів на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Співрозмовники видання розповіли, що Росія передає інформацію щодо розташування військових об’єктів США, зокрема військових кораблів і літаків.
Наразі до кінця не зрозуміло, наскільки масштабною є допомога країни-агресорки Ірану в наведенні на цілі. Водночас власні можливості Ірану з виявлення американських сил, за словами посадовців, менш ніж за тиждень бойових дій були частково ослаблені.
За словами аналітиків, передача розвідданих з РФ може пояснити точність іранських ударів по об'єктах США, зокрема по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах. Нещодавно також було завдано удару по резидентурі ЦРУ при посольстві США в Ер-Ріяді.
Супутникові знімки від РФ
Експертка з армії країни-агресорки Дара Массікот пояснила, що Іран дуже точно б'є по радарах раннього попередження та системах далекого радіолокаційного виявлення. Водночас Тегеран не володіє власною супутниковою мережею, тому для нього є надзвичайно цінними супутникові знімки від Росії.
Ніколь Граєвскі, дослідниця Гарвардського університету, зазначило, що удари Ірану у відповідь демонструють високий рівень технологічності. Йдеться як про вибір цілей, так і про здатність подекуди перевантажувати американську та союзницьку ППО.
Вона зауважила, що іранські ракети та безпілотники дедалі частіше прориваються через системи ППО, а якість атак перевищує рівень під час торішньої 12-денної війни з Ізраїлем.
Операція Ізраїлю та США проти Ірану
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.
В четвер, 5 березня, Ізраїль повідомив, що переходить до наступного етапу війни проти Ірану. Зокрема, армія Ізраїлю посилить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.