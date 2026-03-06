Еще один союзник: Иран может получить помощь в войне против Соединенных Штатов

Разведка США имеет данные, свидетельствующие, что Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии Соединенным Штатам и Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Читайте также: Сын Хаменеи некомпетентен. Трамп хочет помочь Ирану сделать "правильный выбор"
В частности Китай может предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части для вооружения и компоненты для создания ракет, сообщили изданию источники, знакомые с вопросом. Отмечается, что Пекин до сих пор не оказывал Ирану поддержку.
Однако Китай в значительной степени зависит от иранской нефти. Поэтому он нажал на Иран, чтобы тот не блокировал Ормузский пролив.
"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что это ставит под угрозу их энергоснабжение", - отметил один из собеседников.
При этом посольство Китая и ЦРУ отказались от официальных комментариев. А министр войны США Пит Гегсет еще в среду, 4 марта, заявлял СМИ, что Россия и Китай, мол,"на самом деле не являются факторами" в войне с Ираном.
Отметим, ранее СМИ писали, что РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США. Именно это объясняет огромную точность иранских ударов по американским объектам, в частности по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.
Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли мощные удары по Ирану, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Так началась операция против режима аятолл.
В ответ иранская армия начала атаковать как Израиль, так и территорию ряда стран Ближнего Востока. В частности, под атакой находились американские военные базы и консульство.
В четверг, 5 марта, Израиль сообщил, что армия усилит авиаудары на подземных хранилищах, где Тегеран прячет баллистические ракеты. А президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране.
В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжению американских войск. Он отверг любые переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.