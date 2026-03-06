ua en ru
Ірану знадобиться на відновлення 10 років: Трамп про удари США та Ізраїлю

02:11 06.03.2026 Пт
2 хв
Трамп подбав про майбутні покоління США?
aimg Едуард Ткач
Ірану знадобиться на відновлення 10 років: Трамп про удари США та Ізраїлю Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, що в рамках операції проти Ірану 58% іранських ракетних установок уже виведені з ладу. Також він каже, що Ірану на відновлення знадобиться 10 років після ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News.

Читайте також: Теж впаде: Трамп назвав наступну мету США після Ірану

"Іран буде відкинутий на 10 років назад, перш ніж зможе відновитися", - сказав Трамп.

Також він висловився про терміни ударів по Ірану, заявивши, що багато хто говорить, що вже все скінчено.

"Але для мене це ще не кінець, усе скінчиться тоді, коли я цього захочу", - наголосив лідер США.

Коли мова зайшла про наступного лідера Ірану, Трамп сказав, що США не хочуть, щоб Тегеран призначав когось на цю посаду без схвалення Вашингтона.

"Ми не хочемо, щоб який-небудь президент (США - ред) через 10 років зіткнувся з цією проблемою і не знав, що з нею робити", - заявив він.

До речі, кілька годин тому Трамп дав пресконференцію, під час якої сказав, що представники Ірану телефонують і запитують, як укласти угоду. У відповідь, за словами Трампа, він стверджує, що Тегеран запізнився, а США хочуть воювати зараз більше, ніж сам Іран.

До слова, у Центральному командуванні США відзвітували, що за останні 72 години американські бомбардувальники завдали ударів по майже 200 цілях у глибині Ірану. Крім того, там додали, що США знищили вже понад 30 іранських кораблів.

Операція проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого США спільно з Ізраїлем розпочали операцію проти Ірану, в рамках якої Вашингтон прагне обмежити ядерні амбіції Тегерана і знищити ракетні запаси країни.

Іран у відповідь почав не тільки відбивати атаки, а й завдавати ударів по країнах Перської затоки. Зокрема, Катару, Кувейту, ОАЕ, Йорданії, Бахрейну та іншим населеним пунктам. Також було атаковано об'єкти Європи в цих країнах на Близькому Сході.

До слова, днями Білий лом офіційно озвучив цілі своєї операції.

