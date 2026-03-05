Удари по "невидимих" цілях: як Ізраїль б'є по підземному арсеналу Тегерана

Ізраїль розпочинає другий етап війни проти Ірану, зосередивши авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нова фаза операції

За інформацією агенства, після тижня спільних зі США повітряних атак Ізраїль перейшов до знищення об'єктів, розташованих глибоко під землею.

Як зазначають джерела, знайомі з ходом кампанії, тепер ціллю винищувачів стали бункери із балістичними ракетами та обладнанням.

Військове командування підтвердило, що вночі Повітряні сили вже уразили підземний об'єкт інфраструктури, який використовується іранським режимом для зберігання балістичних ракет.

Раніше ізраїльська армія звітувала лише про знищення наземних пускових установок.

Стан іранського арсеналу

Наразі оцінки ракетних запасів Ірану різняться - від 2500 до 6000 одиниць.

Ізраїльські та американські посадовці фіксують зменшення кількості запусків з боку Тегерана, що пов’язують з успішними ударами по інфраструктурі.

Проте колишній заступник радника з національної безпеки Ізраїлю Еран Лерман підкреслив, що хоча були сподівання на швидший колапс іранської влади, система все ще тримається.

"Цього ще не сталося, і доки цього не станеться, система потребуватиме дедалі більшої деградації", - заявив Лерман.

Комбіновані удари

Ізраїльська авіація працює настільки інтенсивно, що винищувачі часто виконують подвійні завдання.

Джерела повідомляють, що літаки атакують цілі в Тегерані або західному Ірані, а на зворотному шляху завдають ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані.