В Ірані заявили, що готові відбити наземне вторгнення США

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення військ США. При цьому він відкинув будь-які переговори зі США, підкресливши, що Тегеран не просив про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю для NBC News .

Під час бесіди ведучий запитав Арагчі, чи побоюється він можливого наземного вторгнення США, на що той відповів наступне:

"Ні, ми чекаємо їх. Тому що ми впевнені, що зможемо їм протистояти, а це стало б для них великою катастрофою", - сказав міністр.

Також Арагчі заявив, що Іран не просив про припинення вогню, незважаючи на удари США та Ізраїлю по всій території країни.

"Ми не просили про припинення вогню навіть минулого разу. Раніше саме Ізраїль просив про припинення вогню. Вони зажадали беззастережного припинення вогню після 12 днів нашого опору їхній агресії", - сказав Арагчі, маючи на увазі 12-денну війну в червні 2025 року.

Він зазначив, що напад під час переговорів підірвав довіру Ірану до будь-якого майбутнього діалогу зі США. За словами міністра, він із минулого тижня не спілкувався ні зі спецпосланцем Стівом Віткоффом, ні з Джаредом Кушнером.

"Річ у тім, що в нас немає жодного позитивного досвіду переговорів зі США. Особливо з цією адміністрацією. Ми вели переговори двічі торік і цього року, а потім, у розпал переговорів, вони на нас напали", - пояснив міністр, додавши, що Тегеран не бачить причин поновлювати діалог із Вашингтоном.

Також він зазначив, що перемога Ірану полягає у здатності чинити опір. Крім того, він спростував інформацію про те, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність своєї участі у виборі наступного верховного лідера.

"Це виключно справа іранського народу, і ніхто не може втручатися", - резюмував глава МЗС.