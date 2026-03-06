Ще один союзник: Іран може отримати допомогу у війні проти Сполучених Штатів

Розвідка США має дані, які свідчать, що Китай може надати допомогу Ірану у протистоянні Сполученим Штатам та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зокрема Китай може надати Ірану фінансову допомогу, запасні частини для озброєння та компоненти для створення ракет, повідомили виданню джерела, знайомі з питанням. Зазначається, що Пекін досі не надавав Ірану підтримку.

Проте Китай значною мірою залежить від іранської нафти. Тому він натиснув на Іран, щоб той не блокував Ормузьку протоку.

"Китай обережніший у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, бо це ставить під загрозу їхнє енергопостачання", - зазначив один зі співрозмовників.

При цьому посольство Китаю та ЦРУ відмовилися від офіційних коментарів. А міністр війни США Піт Гегсет ще в середу, 4 березня, заявляв ЗМІ, що Росія та Китай, мовляв, " насправді не є факторами" у війні з Іраном.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що РФ передає Ірану інформацію щодо розташування військових об’єктів США. Саме це пояснює величезну точність іранських ударів по американських об'єктах, зокрема по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах.