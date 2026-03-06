Еще один союзник: Иран может получить помощь в войне против Соединенных Штатов

Разведка США имеет данные, свидетельствующие, что Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии Соединенным Штатам и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В частности Китай может предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части для вооружения и компоненты для создания ракет, сообщили изданию источники, знакомые с вопросом. Отмечается, что Пекин до сих пор не оказывал Ирану поддержку.

Однако Китай в значительной степени зависит от иранской нефти. Поэтому он нажал на Иран, чтобы тот не блокировал Ормузский пролив.

"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что это ставит под угрозу их энергоснабжение", - отметил один из собеседников.

При этом посольство Китая и ЦРУ отказались от официальных комментариев. А министр войны США Пит Гегсет еще в среду, 4 марта, заявлял СМИ, что Россия и Китай, мол, "на самом деле не являются факторами" в войне с Ираном.

Отметим, ранее СМИ писали, что РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США. Именно это объясняет огромную точность иранских ударов по американским объектам, в частности по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.