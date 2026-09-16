Шалені ціни не "зі стелі"? Які продукти в Україні найбільше залежать від долара

Не всі продукти в Україні постачають вітчизняні фермери чи виробники. Деякі цінники напряму залежать від курсу валют.
Про це розповів у коментарі для РБК-Україна керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.
Експерт повідомив, що сьогодні найбільш чутливими до курсу валюти (долара) залишаються товари, які Україна:
Йдеться, за його словами, насамперед про такі продукти:
"Тут - вплив курсу досить прямий", - повідомив Гопка.
Він пояснив, що "імпортер купує продукцію за валюту", саме тому "зміна курсу - поступово відображається на гривневій ціні".
Аналітик нагадав також, що через курс долара та світові ціни в цілому дорожчають і окремі ресурси для українських виробників:
"Але від цих факторів суттєво залежать не всі групи продуктів", - визнав експерт.
Як приклад він навів ціни на яловичину чи свинину, які "значно більше залежать від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва, ніж безпосередньо від імпорту".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на продукти у світі зросли до максимуму за чотири роки.
Крім того, ми пояснювали, чому з супермаркетів зникають продукти та яких цін чекати до кінця року.
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