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Шалені ціни не "зі стелі"? Які продукти в Україні найбільше залежать від долара

16:04 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Ціна деяких продуктів напряму залежить від курсу долара (фото ілюстративне: Getty Images)

Не всі продукти в Україні постачають вітчизняні фермери чи виробники. Деякі цінники напряму залежать від курсу валют.

Про це розповів у коментарі для РБК-Україна керівник аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Які продукти залежать від курсу долара найбільше

Експерт повідомив, що сьогодні найбільш чутливими до курсу валюти (долара) залишаються товари, які Україна:

  • або практично не виробляє;
  • або виробляє в недостатніх обсягах.

Йдеться, за його словами, насамперед про такі продукти:

  • каву;
  • какао;
  • банани;
  • інші тропічні фрукти;
  • частину морепродуктів;
  • окремі спеції;
  • іншу імпортну сировину.
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Як саме впливає курс валют на ціни в Україні

"Тут - вплив курсу досить прямий", - повідомив Гопка.

Він пояснив, що "імпортер купує продукцію за валюту", саме тому "зміна курсу - поступово відображається на гривневій ціні".

Аналітик нагадав також, що через курс долара та світові ціни в цілому дорожчають і окремі ресурси для українських виробників:

  • техніка;
  • пальне;
  • добрива;
  • засоби захисту рослин;
  • обладнання;
  • упакування.

"Але від цих факторів суттєво залежать не всі групи продуктів", - визнав експерт.

Як приклад він навів ціни на яловичину чи свинину, які "значно більше залежать від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва, ніж безпосередньо від імпорту".

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