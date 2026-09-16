Шалені ціни не "зі стелі"? Які продукти в Україні найбільше залежать від долара

Які продукти залежать від курсу долара найбільше

Експерт повідомив, що сьогодні найбільш чутливими до курсу валюти (долара) залишаються товари, які Україна:

або практично не виробляє;

або виробляє в недостатніх обсягах.

Йдеться, за його словами, насамперед про такі продукти:

каву;

какао;

банани;

інші тропічні фрукти;

частину морепродуктів;

окремі спеції;

іншу імпортну сировину.

Як саме впливає курс валют на ціни в Україні

"Тут - вплив курсу досить прямий", - повідомив Гопка.

Він пояснив, що "імпортер купує продукцію за валюту", саме тому "зміна курсу - поступово відображається на гривневій ціні".

Аналітик нагадав також, що через курс долара та світові ціни в цілому дорожчають і окремі ресурси для українських виробників:

техніка;

пальне;

добрива;

засоби захисту рослин;

обладнання;

упакування.

"Але від цих факторів суттєво залежать не всі групи продуктів", - визнав експерт.

Як приклад він навів ціни на яловичину чи свинину, які "значно більше залежать від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва, ніж безпосередньо від імпорту".