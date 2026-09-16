Бешеные цены не "с потолка"? Какие продукты в Украине больше всего зависят от доллара

Какие продукты зависят от курса доллара больше всего

Эксперт сообщил, что сегодня наиболее чувствительными к курсу валюты (доллара) остаются товары, которые Украина:

либо практически не производит;

либо производит в недостаточных объемах.

Речь идет, по его словам, прежде всего о таких продуктах:

кофе;

какао;

бананах;

других тропических фруктах;

части морепродуктов;

отдельных специях;

другом импортном сырье.

Как именно влияет курс валют на цены в Украине

"Здесь - влияние курса достаточно прямое", - сообщил Гопка.

Он объяснил, что "импортер покупает продукцию за валюту", именно поэтому "изменение курса - постепенно отражается на гривневой цене".

Аналитик напомнил также, что из-за курса доллара и мировых цен в целом дорожают и отдельные ресурсы для украинских производителей:

техника;

горючее;

удобрения;

средства защиты растений;

оборудование;

упаковка.

"Но от этих факторов существенно зависят не все группы продуктов", - признал эксперт.

В качестве примера он привел цены на говядину или свинину, которые "гораздо больше зависят от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства, чем непосредственно от импорта".