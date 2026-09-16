Бешеные цены не "с потолка"? Какие продукты в Украине больше всего зависят от доллара

Не все продукты в Украине поставляют отечественные фермеры или производители. Некоторые ценники напрямую зависят от курса валют.
Об этом рассказал в комментарии для РБК-Украина руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.
Эксперт сообщил, что сегодня наиболее чувствительными к курсу валюты (доллара) остаются товары, которые Украина:
Речь идет, по его словам, прежде всего о таких продуктах:
"Здесь - влияние курса достаточно прямое", - сообщил Гопка.
Он объяснил, что "импортер покупает продукцию за валюту", именно поэтому "изменение курса - постепенно отражается на гривневой цене".
Аналитик напомнил также, что из-за курса доллара и мировых цен в целом дорожают и отдельные ресурсы для украинских производителей:
"Но от этих факторов существенно зависят не все группы продуктов", - признал эксперт.
В качестве примера он привел цены на говядину или свинину, которые "гораздо больше зависят от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства, чем непосредственно от импорта".
Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на продукты в мире выросли до максимума за четыре года.
Кроме того, мы объясняли, почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать до конца года.
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