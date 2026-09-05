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Ціни на продукти у світі зросли до максимуму за чотири роки: причина і в Україні

04:49 05.09.2026 Сб
2 хв
Через ескалацію в Чорному морі постачання зерна вже порушено
aimg Катерина Коваль
Ціни на продукти у світі зросли до максимуму за чотири роки: причина і в Україні Фото: подорожчання не обійшло й Україну (Getty Images)
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Світові ціни на продукти харчування у серпні зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року. Причина - несприятлива погода в Європі та Азії, а також війна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індекс продовольчих цін ФАО у серпні становив 133,3 бала проти 130,8 у липні - це найвищий показник із листопада 2022 року, хоча він і залишається на 17% нижчим за рекордний пік березня 2022 року, зафіксований одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Серпневе зростання світових цін на продовольство - це попередження, що ризикова премія повертається на продовольчі ринки: кліматичні шоки, геополітична напруга та порушена торговельна логістика збігаються в часі", - заявив головний економіст ФАО Максімо Тореро.

У серпні подорожчали всі категорії - зернові, олії, цукор, м'ясо та молочні продукти. Екстремальна спека в Європі вдарила по врожаю кукурудзи й цукрового буряка, а очікуваний Ель-Ніньйо посилив занепокоєння щодо виробництва пальмової олії й цукру в Азії. Ескалація російських атак у Чорному морі скоротила поставки зерна з України, тоді як конфлікт США та Ірану напружує постачання добрив.

ФАО також знизила прогноз світового виробництва зернових на 2026 рік до 2,98 мільярда тонн — це на 2% менше, ніж торік, і найбільший річний спад з 2018 року, хоча загальний обсяг усе одно стане другим найбільшим за всю історію спостережень.

Про ситуацію з цінами на продукти в Україні на тлі російських ударів РБК-Україна вже писало раніше. Мінагрополітики пояснювало, коли саме зростуть ціни на продукти та чи варто робити запаси - у міністерстві наголошували, що поки ціни тримаються, але підстав панікувати біля полиць немає.

Нагадаємо, цього літа під ударами РФ опинилися розподільчі потужності харчових виробників, зокрема Danone, Lactalis і Яготинського молокозаводу дитячого харчування - через зруйновані склади бізнес попереджав про перебої з постачанням. Лише за два дні, 27-28 серпня, під ударами опинилася низка підприємств - від "Епіцентру" до "Хортиці".

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Ціни на продукти Інфляція в Україні Ціни
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