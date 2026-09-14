Екзотика, риба та кава: чи є критична залежність України від імпорту продуктів

РФ продовжує атакувати склади торгових мереж. Тож логістика поставок продуктів харчування в Україні максимально розгалужується - щоб уникнути стадії накопичення товарів.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький .

Які продукти може імпортувати Україна

Посадовець повідомив, що в питанні імпорту йдеться, насамперед, про продукти, які в Україні "просто не виробляються або не вирощуються".

"Це, наприклад, екзотичні фрукти - цитрусові, банани", - уточнив він.

Так само Україна імпортує сировину, якої не має у власному виробництві.

"Зокрема каву та какао-боби", - розповів Висоцький.

Досить значною, за його словами, є частка імпорту рибної продукції. Передусім океанічної та морської риби.

"Під час війни промисловий вилов у Чорному та Азовському морях фактично відсутній, тому тут імпорт відіграє важливу роль", - визнав міністр.

Він додав, що "за іншими категоріями імпорт також є".

"Але часто це вже питання вибору споживача. Наприклад, хтось віддає перевагу певній імпортній кондитерській продукції або кормам для домашніх тварин", - пояснив урядовець.

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Чи залежить Україна від імпорту продуктів

"Критичної залежності від імпорту за більшістю продуктів у нас немає", - констатував Висоцький.

Він додав, що в цілому "українське виробництво здатне забезпечувати базові внутрішні потреби".

"Тому, якщо не брати до уваги екзотичні фрукти, окремі види сировини, а також океанічну та морську рибу, імпорт для нас переважно доповнює внутрішню пропозицію, а не заміщує її", - повідомив міністр.

Як на імпорт впливають обстріли під час війни

На питання, "Чи перебуває імпорт під більшою загрозою обстрілів та зриву поставок, ніж внутрішнє виробництво", Висоцький зауважив, що "імпорт - також має свої ризики".

Він пояснив, що раніше частина продукції:

завозилася великими партіями до розподільчих центрів;

накопичувалася там;

вже звідти - розвозилася далі.

"Відповідно, такі центри так само опинилися в зоні ризику. Тому зараз це питання також потребує децентралізації", - повідомив міністр.

Водночас він зауважив, що "з імпортом - дещо простіше з погляду логістики".

"Тому що більшість партій завозиться автомобільним транспортом. А такі маршрути можна оперативніше змінювати та переналаштовувати - залежно від ситуації", - підсумував очільник Міністерства аграрної політики та продовольства України.