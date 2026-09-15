Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть: що буде з цінами на продукти до кінця року

Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця року (колаж РБК-Україна)

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До кінця 2026 року ціни на продукти в Україні змінюватимуться різними темпами. На тлі нового врожаю дешевшають частина овочів і фруктів, тоді як м'ясо, молочна продукція та яйця вже дорожчають.

РБК-Україна розпитало керівника аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопку, чого чекати від цін на продукти до кінця року.

Що буде з цінами на продуктовий кошик до кінця року

У серпні продукти в Україні подешевшали на 1,3%. Найбільше знизилися ціни на сезонну продукцію: вартість овочів впала на 18,3%, а фруктів – на 12%, за даними держстатистики. Водночас за січень-серпень 2026 року продукти подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом торік.

"Єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів зараз немає. У серпні овочі та фрукти помітно дешевшали на тлі активного надходження нового врожаю. Водночас уже починають дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. До кінця року ситуація залишатиметься різноспрямованою залежно від категорії", – пояснює Максим Гопка.

За його словами, новий урожай стримуватиме ціни на частину зернових, олійних та сезонної рослинницької продукції. Водночас м'ясо, молочна продукція, яйця, тепличні овочі та товари з високою імпортною складовою матимуть більший потенціал для подорожчання.

Станом на 8 вересня, аграрії вже зібрали 32,2 млн тонн зернових і зернобобових із 6,85 млн га, або 59% прогнозованих площ. Пшениці намолочено 24,91 млн тонн із 5,04 млн га, її збирання практично завершене.

"Підстав говорити про загальний дефіцит зерна немає. Значно більше значення матимуть можливості зберігання, транспортування та реалізації врожаю. Тому до кінця року не очікується одномоментного подорожчання всього продуктового кошика. Швидше за все, ціни рухатимуться нерівномірно: частина рослинницької продукції залишатиметься відносно стабільною, а м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі імпортозалежні товари дорожчатимуть швидше", – додає експерт.

Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026-го року (інфографіка РБК-Україна)

Як зміняться ціни на борщовий набір

Серпневе здешевлення овочів було закономірним результатом активного надходження нового врожаю. Восени цей фактор поступово слабшатиме, вважає Гопка.

"Частина продукції відкритого ґрунту залишатиме ринок, а овочі тривалого зберігання переходять у сховища. Тому далі ціна залежатиме не тільки від урожаю, а й від того, скільки продукції вдасться зберегти без значних втрат", – зазначає аналітик.

Для картоплі, цибулі, моркви, капусти та буряка саме період зберігання буде одним із ключових для формування ціни восени та взимку.

Станом на середину вересня за даними Мінфіну, ціни на продукти борщового набору становлять:

капуста білокачанна 1 кг – 27,25 грн, ціна за місяць зросла на 1,57%;

картопля 1 кг – 14,70 грн, ціна впала на 13,23%;

цибуля ріпчаста 1 кг – 19,66 грн, продукт подешевшав на 31,64%;

морква 1 кг – 19,77 грн, вартість знизилась на 18,24%;

буряк 1 кг – 15,10 грн, ціна зросла на 1,30%.

"По помідорах, огірках і перцю сезонне подорожчання може бути помітнішим. Після завершення основного сезону відкритого ґрунту пропозиція скорочуватиметься, а частину попиту закриватиме теплична продукція та імпорт. Тому восени ефект від нового врожаю поступово слабшатиме. Але говорити про загальний дефіцит овочів наразі підстав немає", – каже Гопка.

Помідори у вересні в середньому продають за 51,55 грн, це на 24,76% дешевше, ніж у серпні. Ціни на болгарський перець становить 144,33 грн, продукт за місяць подешевшав на 9,40%. Огірки продають за 42,99 грн, це 0,54% дорожче, ніж у серпні.

Що буде з цінами на м’ясо

По м'ясу зараз спостерігається поступове підвищення цін. Найбільш помітна ця тенденція по свинині. Зараз грудка коштує 214,115 грн, ошийок – 349,92 грн.

"Закупівельні ціни на свиней живою вагою протягом останніх тижнів зросли порівняно з кінцем липня. Ринок зараз рухається вгору поступово, без підстав до різкого стрибка. На ціну впливають пропозиція живця, попит з боку переробників та витрати виробників", – каже Гопка.

По яловичині ситуація дещо інша. Тут важливим фактором залишається обмежена пропозиція худоби, а також попит з боку експортерів. Середня ціна в супермаркетах на яловичину зараз становить 437,63 грн.

"Щодо курятини, то окремого різкого стрибка не очікуюється. Але її ціна, ймовірно, поступово підтягуватиметься разом із яловичиною та свининою. Коли загальна вартість м'ясної продукції зростає, це поступово відображається і на курятині. Тому до кінця року м'ясо загалом залишатиметься однією з категорій, яка підтримуватиме зростання вартості продуктового кошика", – додає аналітик.

Зараз куряче філе в середньому продають за 219,33 грн, тушку – за 110 грн.

Як зміниться вартість яєць та молочної продукції

Десяток яєць зараз коштує 69-74 грн, за місяць ціна в середньому зросла на 27%. Молоко теж дорожчає, 900 мл продають за 64-84 грн, кисломолочний сир – 241 грн.

"По яйцях уже починається звичний для осені рух цін. Надалі ситуація залежатиме від сезонної продуктивності птиці, попиту та витрат виробників. У молочному сегменті також поступово зростатиме ціновий тиск до 5-10%. Восени сезонно скорочується виробництво молока-сировини, а попит на продукцію з боку переробки залишається стабільним", – пояснює Гопка.

Водночас зернової пропозиції на внутрішньому ринку достатньо, тому більшу роль відіграватиме загальна собівартість виробництва. Відповідно, у вересні-жовтні подорожчання яєць та молочної продукції може стати більш помітним для споживача, але це радше буде поступовий рух цін, ніж різка зміна за короткий період, вважає експерт.

Чи буде дефіцит яблук

Торік в Україні через низький врожай яблука восени були у 2,5 рази дорожчі, ніж роком раніше. У 2026-му урожайність вже значно краща.

"Пропозиції має бути достатньо для внутрішнього ринку, тому передумов для повторення торішньої низької пропозиції поки немає. Під час масового збору нового врожаю пропозиція буде високою, що створюватиме умови для відносно доступних цін. Далі основне питання – зберігання", – каже аналітик.

Частину яблук потрібно буде закласти на кілька місяців, тому важливим стане не лише загальний урожай, а й те, скільки якісної продукції вдасться зберегти. Ближче до зими ціни можуть поступово підвищуватися в міру скорочення пропозиції. Зараз українські яблука в середньому продають за 37-51 грн.

Який прогноз щодо цін на соняшникову олію

Соняшникова олія одна з категорій, де внутрішню ціну значною мірою визначає ситуація на зовнішньому ринку. З надходженням нового врожаю соняшнику пропозиція сировини збільшуватиметься.

"Це створює передумови для більш стабільної ситуації із закупівельними цінами. Водночас Україна виробляє значно більше соняшникової олії, ніж споживає всередині країни, тому для цього ринку важливими залишаються світові ціни та можливості експорту. Більш ймовірно, що після надходження нового врожаю ціна буде стабільнішою. Водночас повернення до значно нижчого рівня цін – малоймовірне", – зазначає Гопка.

Зараз 1 літр олії в середньому продають за 99 грн.

Які продукти найбільше залежать від імпорту і курсу долара

Найбільш чутливими до курсу залишаються товари, які Україна практично не виробляє або виробляє в недостатніх обсягах.

"Це насамперед кава, какао, банани та інші тропічні фрукти, частина морепродуктів, окремі спеції та інша імпортна сировина. Тут вплив курсу досить прямий: імпортер купує продукцію за валюту, тому зміна курсу поступово відображається на гривневій ціні", – пояснює Гопка.

За словами аналітика, водночас через курс і світові ціни дорожчають й окремі ресурси для українських виробників – техніка, пальне, добрива, засоби захисту рослин, обладнання та упакування.

"Але від цих факторів суттєво залежать не всі групи продуктів. Наприклад, ціни на яловичину чи свинину значно більше залежать від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва, ніж безпосередньо від імпорту", – додає Гопка.

Як ажіотаж впливає на вартість продуктів

Через російські обстріли логістичних складів у Києві періодично виникають перебої з постачанням окремих продуктів. Це може спричиняти тимчасовий ажіотаж у магазинах і підвищувати попит на певні товари.

"Якщо споживачі одночасно починають купувати значно більше певного товару, торгівля не завжди може так само швидко збільшити його поставки. Особливо це помітно, коли виникають перебої з постачанням. Але робити висновок про дефіцит на рівні країни лише за ситуацією в окремих магазинах не можна. Для оцінки ринку важливіше дивитися на обсяги виробництва, запаси та можливості постачання", – каже Гопка.

Тому ажіотаж може тимчасово підштовхнути ціну, але сам по собі не формує довгострокового тренду. Якщо товару на ринку достатньо, після нормалізації поставок цей ефект поступово зникає, вважає експерт.