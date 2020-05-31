Шахтер - Динамо: анонс главного матча УПЛ после карантина

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к первому классическому противостоянию после возобновления УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче возобновленного 24 тура украинской Премьер-лиги. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "горняков" фаворитами противостояния. Один из матчей чемпионата не состоится из-за заражения коронавирусом игроков команды.

31 мая 17:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Уже в первом туре после более двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса между собой выяснят отношения гранды украинского футбола. Большую часть этого времени футболисты находились на самоизоляции и не проводили командных тренировок. К топовому поединку они подходят без раскачки и возможности набора формы.

Спарринги

Почти три недели назад сразу после смягчения карантина клубы взялись восстанавливать занятия в общих группах. Для приобретения утраченных кондиций клубы провели по два товарищеских матча.

Первый поединок оба провели с "Рухом". "Динамо" расписало со львовской командой нулевую ничью, а "Шахтер" разгромил соперника со счетом 4:1. Во втором контрольном матче динамовцы благодаря дублю Георгия Цитаишвили переиграли донецкий "Олимпик". Подопечные Луиша Каштру отгрузили четыре безответных мяча киевской "Оболони-Бровару".

Оба наставника задействовали в этих матчах максимальное количество футболистов, меняя в перерывах практически весь состав, чтобы игроки имели возможность получить игровую практику.

Кадровая ситуация

В обоих контрольных матчах за "Динамо" по разным повреждения не сыграли Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Никита Бурда и Иосиф Пиварич.

Предыдущие противостояния

Это уже будет пятая встреча "Шахтера" и "Динамо" в трех турнирах этого сезона. В матче-открытии за Суперкубок Украины ликовали киевляне. Впоследствии в двух турах чемпионата уступили дончанам 1:2 дома и 0:1 на выезде. Затем выбили "горняков" из розыгрыша Кубка Украины в 1/8 финала.

История взаимоотношений насчитывает 63 матча: 22 победы у "горняков", двадцать четвёртого "бело-синих", 17 ничьих. Разница мячей: 73-78.

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Автор: Вера Олейник