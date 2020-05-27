"Шахтер" разгромно победил во втором спарринге перед возобновлением УПЛ

Фото: "Шахтер" - "Оболонь-Бровар" (twitter.com/fcshakhtar)

Следующим соперником "горняков" будет киевское "Динамо"

Донецкий "Шахтер" разобрался с "Оболонью-Броваром" перед возобновлением чемпионата Украины по футболу, которое произойдет уже в эти выходные. Подопечные Луиша Каштру в заключительном спарринге забили представителю Первой лиги четыре безответных гола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "горняков".

Донецкий клуб повел в счете уже на 9 минуте встречи после точного удара Патрика в дальний угол. В первом тайме Марлос удвоил преимущество своего клуба.

В перерыве тренерский штаб "Шахтера" заменил практически всех игроков, дав возможность большему количеству футболистов получить игровую практику.

Третий гол занес в сетку Маркос Антонио на 75 минуте, а спустя еще минуту рикошетом забил Тете.

В первом товарищеском матче дончане одержали крупную победу над лидером Первой лиги львовским "Рухом" - 4:1.

Уже в воскресенье, 31 мая, "Шахтер" примет в возобновившемся после двухмесячного перерыва матче 24 тура УПЛ на НСК "Олимпийский" принципиального соперника - киевское "Динамо".

Напомним, команда Алексея Михайличенко в рамках подготовки к возобновлению сезона запланировали встречу против донецкого "Олимпика".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник