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Дубль Цитаишвили принес "Динамо" победу над "Олимпиком"

Новости » Спорт     27.05.2020 - 15:37
Дубль Цитаишвили принес "Динамо" победу над "Олимпиком"

Следующим соперником киевлян будет еще одна донецкая команда - "Шахтер"

Межу киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" состоялся товарищеский матч на стадионе имени Лобановского в рамках подготовки к возобновлению сезона в УПЛ. Два безответных гола столичный клуб забил за четыре стартовые минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Счет в игре на 2 минуте открыл вингер киевского клуба Георгий Цитаишвили и уже на 4 оформил дубль. Стоит отметить, что и "Олимпик" имел шансы сократить отставание, но возможностью не воспользовался.

Уже в эти выходные возобновятся матчи украинской Премьер-лиги. Для "Динамо" оно начнется с классического противостояния против донецкого "Шахтера", которое состоится в воскресенье, 31 мая, на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

Напомним, ранее подопечные Луиша Каштру разобрались с "Оболонью-Бровары" в заключительном спарринге перед возобновлением чемпионата Украины по футболу.

В связи с мерами безопасности, принятыми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все поединки УПЛ до окончания сезона 2019/20 пройдут без зрителей.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоЧемпионат УкраиныОлимпикУПЛ
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