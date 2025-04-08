"Ви записані на прийом": в Україні нова шахрайська схема, яка краде все з телефону

У Центрі протидії дезінформації повідомили про нову шахрайську схему. Користувачам масово розсилають фейкові SMS щодо "запису на прийом".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦПД у Facebook.

Як працює нова шахрайська схема і чим вона небезпечна

Згідно з інформацією ЦПД, шахраї масово розсилають людям SMS із текстом "Ви записані на прийом".

"У повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні", - уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Проте якщо перейти за цим посиланням, зловмисники можуть отримати повний доступ до телефона:

особистих даних;

фото;

паролів;

банківських додатків.

З огляду на таку ситуацію, експерти радять українцям бути пильними:

у жодному разі не переходити за підозрілими лінками з SMS від невідомих користувачів;

не вводити свої дані на невідомих сайтах;

блокувати відправника таких повідомлень.

Публікація ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)