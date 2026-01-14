Українців попередили про небезпечну розсилку "від Міненерго": чого не можна робити

Українців попередили про небезпечну фішингову розсилку електронних листів "від імені" буцімто Міністерства енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міненерго у Facebook.

"Просимо максимального поширення. Довіряйте лише офіційним каналам комунікації", - підсумували у відомстві.

"Відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп'ютерів і даних ", - уточнили у міністерстві.

Українців попередили, що вкладені в такі листи файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення.

"Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок ", - наголосили у прес-службі міністерства.

Уточнюється, що такі листи містять :

"Обережно: дезінформація", - поділились у відомстві та пояснили: "фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поширення аферистами у мережі небезпечної хвилі дезінформації щодо буцімто необхідності поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.

Крім того, хакери розіслали небезпечні листи деяким навчальним закладам України.

Відомо й про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про шахрайську схему, яка блокує комп'ютер людини та змушує її оплатити фейковий штраф.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

