ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українців попередили про небезпечну розсилку "від Міненерго": чого не можна робити

Середа 14 січня 2026 11:56
UA EN RU
Українців попередили про небезпечну розсилку "від Міненерго": чого не можна робити Міненерго попередило українців про небезпечну фішингову розсилку (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців попередили про небезпечну фішингову розсилку електронних листів "від імені" буцімто Міністерства енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міненерго у Facebook.

Про яку фейкову фішингову розсилку йдеться

"Обережно: дезінформація", - поділились у відомстві та пояснили: "фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України".

Уточнюється, що такі листи містять:

  • заклики до оплати;
  • вкладені файли / посилання для їх завантаження.

"Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок", - наголосили у прес-службі міністерства.

Українців попередили про небезпечну розсилку &quot;від Міненерго&quot;: чого не можна робитиФейковий лист "від Міненерго" (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)

Чим небезпечні такі листи й чого робити не можна

Українців попередили, що вкладені в такі листи файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення.

"Відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп'ютерів і даних", - уточнили у міністерстві.

Насамкінець у Міненерго закликали громадян:

  • не відкривати вкладення;
  • не переходити за посиланнями;
  • не здійснювати жодних оплат за такими листами.

"Просимо максимального поширення. Довіряйте лише офіційним каналам комунікації", - підсумували у відомстві.

Українців попередили про небезпечну розсилку &quot;від Міненерго&quot;: чого не можна робитиПублікація Міненерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поширення аферистами у мережі небезпечної хвилі дезінформації щодо буцімто необхідності поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.

Крім того, хакери розіслали небезпечні листи деяким навчальним закладам України.

Відомо й про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про шахрайську схему, яка блокує комп'ютер людини та змушує її оплатити фейковий штраф.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Інтернет оплати фішинг Шахрайська схема фишинговая атака Поради Шахраї
Новини
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році