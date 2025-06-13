Українцям розсилають небезпечні листи "від НБУ": як розпізнати шахраїв

Національний банк України попередив громадян про нову шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями. Вони імітують "офіційний лист від НБУ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацбанку у Facebook.

Отже, щоб не стати жертвою шахраїв, громадянам слід бути дуже уважними:

"Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua", - наголосили в банку.

Уточнюється, що він дійсно схожий на офіційний домен Національного банку України.

Згідно з інформацією Нацбанку, зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але у підписі зазначають фейковий e-mail - nbu@gov.nbu.ua.

У четвер, 12 червня, українцям повідомили, що Національний банк зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечну шахрайську схему з електронними листами від нібито "Ощадбанку".

Тим часом "ПриватБанк" попередив, що з червня 2025 року здійснює дзвінки клієнтам виключно з короткого номера 3700 (тож якщо вам телефонують з інших номерів або через месенджери - це може бути шахрайство).

Відомо також про нове "мобільне" шахрайство в Україні. Йдеться про те, що правопорушники представляються громадянам представниками мобільного оператора та збирають дані.

За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Водночас у Центрі протидії дезінформації повідомляли про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.