Українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку": як діють шахраї

Шахраї в Україні можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені буцімто банку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як працює схема шахраїв з опитуванням "від банку"

У КМДА розповіли, посилаючись на дані Національного банку України, що замість "грошової винагороди" за проходження короткого опитування можна втратити всі свої заощадження.

Українцям пояснили, що шахраї нерідко поширюють у соцмережах та месенджерах повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені нібито банку.

Тож громадян просять ні в якому разі "не вестись на ці провокації аферистів".

Уточнюється, що в таких повідомленнях людям:

пропонують пройти опитування, яке займе всього 5-10 хвилин;

просять авторизуватися через особистий кабінет;

обіцяють надходження коштів впродовж трьох годин після успішного проходження опитування.

Наголошується, що такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку.

Коли жертва переходить на сайт і проходить опитування, її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.

"Отримані дані шахраї використовують для прив'язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви", - пояснили українцям.

Шахраї можуть пропонувати гроші за опитування "від банку" (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Як уникнути шахрайства в мережі та вберегти гроші

Для того, щоб уникнути шахрайських схем у мережі, у КМДА та НБУ радять:

перевіряти адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів (адже фішингові сторінки можуть виглядати як справжні);

довіряти лише офіційним джерелам (перевіряти інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах відповідних установ);

не переходити за посиланнями з повідомлень (натомість шукати потрібний сайт самостійно - через пошук).

Якщо ж людина вже стала жертвою шахрайства, їй потрібно:

негайно звернутися до банку;

подати відповідне звернення до кіберполіції.

Насамкінець громадянам радять дізнатись більше про те, як захистити свої гроші, на сайті всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.