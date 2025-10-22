ua en ru
Українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку": як діють шахраї

Середа 22 жовтня 2025 07:30
Українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку": як діють шахраї Опитування "від банку" за винагороду у мережі - небезпечна схема шахраїв (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Шахраї в Україні можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені буцімто банку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як працює схема шахраїв з опитуванням "від банку"

У КМДА розповіли, посилаючись на дані Національного банку України, що замість "грошової винагороди" за проходження короткого опитування можна втратити всі свої заощадження.

Українцям пояснили, що шахраї нерідко поширюють у соцмережах та месенджерах повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від імені нібито банку.

Тож громадян просять ні в якому разі "не вестись на ці провокації аферистів".

Уточнюється, що в таких повідомленнях людям:

  • пропонують пройти опитування, яке займе всього 5-10 хвилин;
  • просять авторизуватися через особистий кабінет;
  • обіцяють надходження коштів впродовж трьох годин після успішного проходження опитування.

Наголошується, що такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку.

Коли жертва переходить на сайт і проходить опитування, її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.

"Отримані дані шахраї використовують для прив'язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви", - пояснили українцям.

Українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням &quot;від банку&quot;: як діють шахраїШахраї можуть пропонувати гроші за опитування "від банку" (ілюстрація: kyivcity.gov.ua)

Як уникнути шахрайства в мережі та вберегти гроші

Для того, щоб уникнути шахрайських схем у мережі, у КМДА та НБУ радять:

  • перевіряти адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів (адже фішингові сторінки можуть виглядати як справжні);
  • довіряти лише офіційним джерелам (перевіряти інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах відповідних установ);
  • не переходити за посиланнями з повідомлень (натомість шукати потрібний сайт самостійно - через пошук).

Якщо ж людина вже стала жертвою шахрайства, їй потрібно:

Насамкінець громадянам радять дізнатись більше про те, як захистити свої гроші, на сайті всеукраїнської інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

Крім того, ми пояснювали, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Читайте також, як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в Україні.

