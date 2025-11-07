Блокує комп'ютер і вимагає оплати "штрафу від МВС": українцям загрожує нова схема шахраїв
Українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ. Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
Як працює шахрайська схема "штрафів від МВС"
"Увага! Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені МВС України через підроблений вебсайт-дублікат", - наголосили у міністерстві.
Зазначається, що після переходу по шкідливому посиланню комп'ютер користувача блокують та змушують оплатити фейковий штраф - погрожуючи кримінальною відповідальністю.
Ця небезпечна схема працює так:
- шахраї створюють фішинговий сайт, що імітує офіційний ресурс МВС (посилання на нього вшивають у сайти з різним типом контенту);
- як тільки людина клікає на лінк, з'являється фейкова вебсторінка з логотипами МВС і текстовою частиною;
- у тексті описується нібито порушення з боку користувача;
- при цьому вимагається оплатити штраф нібито від імені МВС України;
- на сторінці є або QR-код, або активне посилання - для проведення грошового переказу.
"У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів", - пояснили українцям.
В Україні виявили випадки вимагання коштів "від імені МВС" (ілюстрація: facebook.com/mvs.gov.ua)
Як уберегтися від шахраїв у мережі
Згідно з інформацією МВС України, вберегти себе від шахрайських схем у мережі - можливо. Для цього потрібно бути завжди уважними й дотримуватись низки простих рекомендацій:
- ніколи не переходити за сумнівними посиланнями;
- пам'ятати, що справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua;
- не здійснювати жодних оплат на підозрілих ресурсах.
Якщо попри всі перестороги користувач все ж таки ввів на небезпечному сайті будь-які свої дані або зробив грошовий переказ - необхідно негайно звернутись із цією інформацією:
- до банку (в якому відкрито рахунок);
- до Кіберполіції - через Систему подачі електронних звернень громадян (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/).
"МВС та Кіберполіція закликають: дбайте про свою безпеку в кіберпросторі", - підсумували у міністерстві.
Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
