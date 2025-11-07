ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Блокує комп'ютер і вимагає оплати "штрафу від МВС": українцям загрожує нова схема шахраїв

П'ятниця 07 листопада 2025 07:30
UA EN RU
Блокує комп'ютер і вимагає оплати "штрафу від МВС": українцям загрожує нова схема шахраїв Небезпечна шахрайська схема в мережі вимагає оплатити "штраф від МВС" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ. Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.

Як працює шахрайська схема "штрафів від МВС"

"Увага! Кіберполіція виявила випадки вимагання коштів від імені МВС України через підроблений вебсайт-дублікат", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що після переходу по шкідливому посиланню комп'ютер користувача блокують та змушують оплатити фейковий штраф - погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Ця небезпечна схема працює так:

  • шахраї створюють фішинговий сайт, що імітує офіційний ресурс МВС (посилання на нього вшивають у сайти з різним типом контенту);
  • як тільки людина клікає на лінк, з'являється фейкова вебсторінка з логотипами МВС і текстовою частиною;
  • у тексті описується нібито порушення з боку користувача;
  • при цьому вимагається оплатити штраф нібито від імені МВС України;
  • на сторінці є або QR-код, або активне посилання - для проведення грошового переказу.

"У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів", - пояснили українцям.

Блокує комп'ютер і вимагає оплати &quot;штрафу від МВС&quot;: українцям загрожує нова схема шахраївВ Україні виявили випадки вимагання коштів "від імені МВС" (ілюстрація: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як уберегтися від шахраїв у мережі

Згідно з інформацією МВС України, вберегти себе від шахрайських схем у мережі - можливо. Для цього потрібно бути завжди уважними й дотримуватись низки простих рекомендацій:

  • ніколи не переходити за сумнівними посиланнями;
  • пам'ятати, що справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua;
  • не здійснювати жодних оплат на підозрілих ресурсах.

Якщо попри всі перестороги користувач все ж таки ввів на небезпечному сайті будь-які свої дані або зробив грошовий переказ - необхідно негайно звернутись із цією інформацією:

"МВС та Кіберполіція закликають: дбайте про свою безпеку в кіберпросторі", - підсумували у міністерстві.

Блокує комп'ютер і вимагає оплати &quot;штрафу від МВС&quot;: українцям загрожує нова схема шахраївПублікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечну аферу з опитуванням "від банку".

Крім того, МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України фішинг Киберполиция Шахрайська схема фишинговая атака Фейки Поради Штрафи Шахраї Комп'ютери
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України