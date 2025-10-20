У Севастополі партизани викрили позиції розвідки окупантів: координати вже у ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як повідомляє рух, цей підрозділ входить до складу 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії та активно залучається до бойових дій на Херсонському напрямку.

Бригада була створена у 2014 році після окупації Криму й спеціалізується на розвідувально-штурмових операціях.

За даними агентів, вдалося встановити місця розташування ключових об’єктів військової частини, графіки чергувань на постах і маршрути пересування командного складу. Уся отримана інформація вже передана Силам оборони України для подальших дій.