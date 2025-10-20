У Севастополі партизани викрили позиції розвідки окупантів: координати вже у ЗСУ
У тимчасово окупованому Севастополі партизани провели розвідку позицій 127-ї окремої розвідувальної бригади окупаційних військ РФ (в/ч 67606)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Як повідомляє рух, цей підрозділ входить до складу 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії та активно залучається до бойових дій на Херсонському напрямку.
Бригада була створена у 2014 році після окупації Криму й спеціалізується на розвідувально-штурмових операціях.
За даними агентів, вдалося встановити місця розташування ключових об’єктів військової частини, графіки чергувань на постах і маршрути пересування командного складу. Уся отримана інформація вже передана Силам оборони України для подальших дій.
Раніше українська розвідка перехопили розмову окупантів, на якій вони зізнаються, що калічать своїх солдатів, коли ті намагаються втекти з поля бою.
Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.
На початку вересня агенти руху провели розвідку оборонного заводу в Росії, що виробляє твердопаливні ракети.
А у тимчасово окупованому Криму партизани "АТЕШ" встановили координати розташування ЗРК С-300/С-400 і радарів. Інформацію передано ЗСУ для подальшого завдання ударів по ворожих цілях.