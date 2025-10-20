В Севастополе партизаны разоблачили позиции разведки оккупантов: координаты уже у ВСУ
Во временно оккупированном Севастополе партизаны провели разведку позиций 127-й отдельной разведывательной бригады оккупационных войск РФ (в/ч 67606)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Как сообщает движение, это подразделение входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России и активно привлекается к боевым действиям на Херсонском направлении.
Бригада была создана в 2014 году после оккупации Крыма и специализируется на разведывательно-штурмовых операциях.
По данным агентов, удалось установить места расположения ключевых объектов воинской части, графики дежурств на постах и маршруты передвижения командного состава. Вся полученная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.
Ранее украинская разведка перехватили разговор оккупантов, на котором они признаются, что калечат своих солдат, когда те пытаются убежать с поля боя.
Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.
В начале сентября агенты движения провели разведку оборонного завода в России, производящего твердотопливные ракеты.
А во временно оккупированном Крыму партизаны "АТЕШ" установили координаты расположения ЗРК С-300/С-400 и радаров. Информация передана ВСУ для дальнейшего нанесения ударов по вражеским целям.