В Севастополе партизаны разоблачили позиции разведки оккупантов: координаты уже у ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщает движение, это подразделение входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России и активно привлекается к боевым действиям на Херсонском направлении.

Бригада была создана в 2014 году после оккупации Крыма и специализируется на разведывательно-штурмовых операциях.

По данным агентов, удалось установить места расположения ключевых объектов воинской части, графики дежурств на постах и маршруты передвижения командного состава. Вся полученная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.