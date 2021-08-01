"Серебро" Романчука, падение рекорда Кравец и первое двойное чемпионство: итоги дня на ОИ

Вторая медаль Романчука

Главная надежда Украины на сегодня Михаил Романчук оправдал ожидания, хотя "золото" взять так и не смог. Пловец уже завоевывал "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, но после той наград остался осадок. В финал он тогда прошел с новым олимпийским рекордом - 7:41.28, но в решающем заплыве показал результат, который был более чем на секунду хуже - 7:42.33. От первого места, которое занял Роберт Финке, он в тот раз отстал на 0.46 секунды и на 0.22 секунды от второго Грегори Палтриньери.

В этот раз Романчук на дистанции в 1500 метров вольным стилем также вышел в финал с лучшим результатом. И также в финале уступил американцу Финке. Но смог улучшить достижение, взяв "серебро" Олимпиады с результатом 14:40.66. Третьим приплыл немец Флориан Веллброк.

Фото: тройка призеров заплыва на 1500 метров вольным стилем Романчук, Финке, Веллброк (noc-ukr.org)

После Романчук, возможно немного шутя, отметил, что для "золота" ему не хватило еще одного заплыва.

"У меня две медали - "серебро" и "бронза". Если бы был еще один заплыв - было бы и "золото", но, к сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки, которые, уверен, что были. Будем их учитывать и двигаться дальше", - заявил двукратный призер Олимпиады в Токио.

Также в этом финале принимал участие еще один украинец Сергей Фролов, но он показал последний восьмой результат.

Гарантированная медаль Хижняка

Первый номер мирового рейтинга по боксу в весовой категории 69-76 кг украинец Александр Хижняк прошел в полуфинал и гарантировал себе медаль Олимпиады в Токио. В 1/4 финала он со счетом 4:1 одолел доминиканца Юри Седено-Мартинеса.

Полуфинальный бой "полтавского танка" состоится 5 августа против филиппинца Эумира Марсиаля. Победа позволит рассчитывать на "золото", проигрышь подарит "бронзу".

Шанс на медаль в борьбе

Сегодня стартовали в Токио соревнования по греко-римской борьбе. И сразу Украина имеет шанс получить медаль. В весовой категории до 60 кг Ленур Темиров смог пройти в полуфинал, где уступил японцу Кеничиро Фумите. Завтра, 2 августа, украинец будет иметь шанс взять "бронзу" в утешительном финале.

Фото: Ленур Темиров (noc-ukr.org)

Поражение на полпути к медали

Тяжелоатлетка Ирина Деха (весовая категория до 76 кг) успешно выступила в рывке, показав второй результат среди всех финалисток - 113 кг. Лучше результат был лишь у эквадорки Патрисии Даджомес - 118 кг. Однако толчок украинке не удался совсем. Она не смогла взять 131 кг трижды подряд и получила ноль за данное движение, выпав из борьбы за медали. Чемпионкой же стала Даджомес с общим результатом в 263 кг (145 - в толчке).

Вслед за мужем

Жена уже двукратного медалиста Токио Михаила Романчука Марина Бех-Романчук успешно квалифицировалась в финал по прыжкам в длину. Правда, сделала это не без проблем. В первом прыжке она показала результат 6.71 метра. Этого было недостаточно для автоматической квалификации в финал - для этого нужно было прыгать на 6.75. В последующих двух попытках украинка делала заступы. Но как оказалось и первой попытки ей хватило, чтобы попасть в топ-12 и пробиться в финал - она 10-я по результатам квалификации. Финал соревнований состоится 3 августа.

Стрельба

Украинец Павел Коростылев в первой части квалификации в скоростном пистолете на дистанции в 25 метров показал лишь 15-й результат. Завтра он будет иметь шанс во второй части квалификации улучшить результат. Для прохода в финал ему нужно попасть в топ-6 стрелков. Украинец выбил 286, от шестерки он отстает на 7 баллов.

Метание молота

Сразу две украинки боролись за путевку в финал, но ни одна туда попасть не смогла. Ирина Новожилова смогла бросить молот на 59.85 метра, а Ирина Климец - на 68.29. Но этого не хватило чтобы попасть в топ-12 спортсменок.

Бег

Украину на дистанции в 3000 метров с препятствиями представляла Наталия Стребкова. Она первом из трех квалификационных забегов финишировала 11-й из 14-ти участниц с результатом 9:49.15. В финал прошли по 3 победительницы каждого из забегов и еще 7 спортсменок. Украинка в этот список не попала.

Падение рекорда украинки Кравец

Сегодня состоялся финал женского тройного прыжка. В этой дисциплине вот уже 26 лет - с 1995 года, держался мировой рекорд украинки Иннесы Кравец. Тогда украинка прыгнула на 15.50 метра. Сегодня же этот рекорд пал. Представительница Венесуэлы Юлимар Рохас уже в статусе олимпийской чемпионки в последней попытке прыгнула на 15.67 метра, установив, таким образом, первый мировой рекорд в легкоатлетической программе Олимпиады в Токио.

Первые в истории два чемпиона в прыжках в высоту

Соревнования по прыжкам в высоту оказались безумно эмоциональными. За победу сражались катарец Мутаз Баршим, который имеет в своем активе два титула чемпиона мира, а также итальянец Марко Тамбери. Причем, если бы Игры состоялись в прошлом году, то итальянца на соревнованиях точно не было бы - в то время он восстанавливался от перелома ноги. Об этом он напомнил всем на стадионе, принеся на стадион гипс, который снял с собственной ноги.

Оба спортсмена показали результат в 2.37 метра, не совершив по ходу ни одной ошибки. Такой же результат был у белоруса Максима Недасекова, но он имел в своем пассиве одну ошибку и в итоге занимал третье место. Судьи предложили спортсменам определить победителя в перепрыжке или же присудить победу обеим прыгунам. Баршим согласился на двойное золото, чем вызвал просто бурю эмоций у Тамбери - тот запрыгнул на катарца, а после еще долго прыгал и кувыркался на земле. Слез при этом не сдерживал никто.

The moment Italy's Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim of Qatar decided to share gold in the high jump! pic.twitter.com/36jBgXLImb — James Nalton (@JDNalton) August 1, 2021

В итоге впервые на Олимпиаде за 125-летнюю историю сразу два спортсмена разделили "золото". До этого подобные случаи были лишь с серебряными и бронзовыми наградами.

Наследник Болта

Новым королем спринта в мужском спринте стал итальянец Марселл Джейкобс. Он пробежал 100-метровку за 9.80 секунды, опередив американца Фреда Керли и канадца Андре де Грассе. Джейкоб стал лишь четвертым европейцем, который победил в беге на 100 метров. До этого на протяжении 29 лет кряду побеждали либо американцы, либо легендарный ямайский спринтер Усейн Болт.

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После 1 августа Украина в своем активе имеет пять наград - 1 "серебро" и 5 "бронз", и занимает 56-е место в медальном зачете. При этом по общему количеству наград Украина делит 20-е место с Венгрией. Лидером медального зачета остаются Китай, США и Япония.