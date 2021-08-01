"Срібло" Романчука, падіння рекорду Кравець і перше подвійне чемпіонство: підсумки дня на ОІ

Друга медаль Романчука

Головна надія України на сьогодні Михайло Романчук виправдав очікування, хоча "золото" взяти так і не зміг. Плавець вже завойовував "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем, але після тієї нагород залишився осад. У фінал він тоді пройшов з новим олімпійським рекордом-7:41.28, але у вирішальному запливі показав результат, який був більш ніж на секунду гірше - 7: 42.33. Від першого місця, яке зайняв Роберт Фінке, він того разу відстав на 0.46 секунди і на 0.22 секунди від другого Грегорі Палтріньєрі.

Цього разу Романчук на дистанції в 1500 метрів вільним стилем також вийшов у фінал з найкращим результатом. І також у фіналі поступився американцеві Фінці. Але зміг поліпшити досягнення, взявши "срібло" Олімпіади з результатом 14:40.66. Третім приплив німець Флоріан Веллброк.

Фото: трійка призерів запливу на 1500 метрів вільним стилем Романчук, Фінке, Веллброк (noc-ukr.org)

Після Романчук, можливо трохи жартуючи, зазначив, що для "золота" йому не вистачило ще одного запливу.

"У мене дві медалі - "срібло" і "бронза". Якби був ще один заплив - було б і "золото", але, на жаль, його немає. Проаналізуємо з тренером виступ і помилки, які, впевнений, що були. Будемо їх враховувати і рухатися далі", - заявив дворазовий призер Олімпіади в Токіо.

Також у цьому фіналі брав участь ще один українець Сергій Фролов, але він показав останній восьмий результат.

Гарантована медаль Хижняка

Перший номер світового рейтингу з боксу у ваговій категорії 69-76 кг українець Олександр Хижняк пройшов у півфінал і гарантував собі медаль Олімпіади в Токіо. В 1/4 фіналу він з рахунком 4:1 здолав домініканця Юрі Седено-Мартінеса.

Півфінальний бій "Полтавського танка" відбудеться 5 серпня проти філіппінця Еуміра Марсіаля. Перемога дозволить розраховувати на" золото", програш подарує"бронзу".

Шанс на медаль у боротьбі

Сьогодні стартували в Токіо змагання з греко-римської боротьби. І відразу Україна має шанс отримати медаль. У ваговій категорії до 60 кг Ленур Теміров зміг пройти до півфіналу, де поступився японцеві Кенічіро Фуміте. Завтра, 2 серпня, українець матиме шанс взяти "бронзу" у втішному фіналі.

Фото: Ленур Теміров (noc-ukr.org)

Поразка на півшляху до медалі

Важкоатлетка Ірина Деха (вагова категорія До 76 кг) успішно виступила у ривку, показавши другий результат серед усіх фіналісток - 113 кг.кращий результат був лише у еквадорки Патрісії Даджомес - 118 кг. Однак поштовх українці не вдався зовсім. Вона не змогла взяти 131 кг тричі поспіль і отримала нуль за даний рух, випавши з боротьби за медалі. Чемпіонкою ж стала Даджомес із загальним результатом у 263 кг (145 - у поштовху).

Слідом за чоловіком

Дружина вже дворазового медаліста Токіо Михайла Романчука Марина Бех-Романчук успішно кваліфікувалася у фінал зі стрибків у довжину. Правда, зробила це не без проблем. У першому стрибку вона показала результат 6.71 метра. Цього було недостатньо для автоматичної кваліфікації до фіналу - для цього потрібно було стрибати на 6.75. У наступних двох спробах Українка робила заступи. Але як виявилося і першої спроби їй вистачило, щоб потрапити в топ-12 і пробитися у фінал - вона 10-а за результатами кваліфікації. Фінал змагань відбудеться 3 серпня.

Стрільба

Українець Павло Коростильов в першій частині кваліфікації в швидкісному пістолеті на дистанції у 25 метрів показав лише 15-й результат. Завтра він матиме шанс у другій частині кваліфікації покращити результат. Для проходу у фінал йому потрібно потрапити в топ - 6 Стрільців. Українець вибив 286, від шістки він відстає на 7 балів.

Метання молота

Відразу дві українки боролися за путівку до фіналу, але жодна туди потрапити не змогла. Ірина Новожилова змогла кинути молот на 59.85 метра, а Ірина Климець - на 68.29. Але цього не вистачило, щоб потрапити в топ-12 спортсменок.

Біг

Україну на дистанції в 3000 метрів з перешкодами представляла Наталія Стребкова. Вона першому з трьох кваліфікаційних забігів фінішувала 11-ю з 14-ти учасниць з результатом 9:49.15. У фінал пройшли по 3 переможниці кожного з забігів і ще 7 спортсменок. Українка в цей список не потрапила.

Падіння рекорду Українки Кравець

Сьогодні відбувся фінал жіночого потрійного стрибка. У цій дисципліні ось уже 26 років - з 1995 року, тримався світовий рекорд Українки Іннеси Кравець. Тоді Українка стрибнула на 15.50 метра. Сьогодні ж цей рекорд упав. Представниця Венесуели Юлімар Рохас вже в статусі олімпійської чемпіонки в останній спробі стрибнула на 15.67 метра, встановивши, таким чином, перший світовий рекорд в легкоатлетичній програмі Олімпіади в Токіо.

Перші в історії два чемпіони в стрибках у висоту

Змагання зі стрибків у висоту виявилися шалено емоційними. За перемогу билися катарець Мутаз Баршим, який має в своєму активі два титули чемпіона світу, а також італієць Марко Тамбері. Причому, якби Ігри відбулися минулого року, то італійця на змаганнях точно не було б - в той час він відновлювався від перелому ноги. Про це він нагадав усім на стадіоні, принісши на стадіон гіпс, який зняв з власної ноги.

Обидва спортсмени показали результат в 2.37 метра, не зробивши по ходу жодної помилки. Такий же результат був у білоруса Максима Недасекова, але він мав у своєму пасиві одну помилку і в підсумку займав третє місце. Судді запропонували спортсменам визначити переможця в перестрибці або ж присудити перемогу обом стрибунам. Баршим погодився на подвійне золото, чим викликав просто бурю емоцій у Тамбері-той застрибнув на катарця, а після ще довго стрибав і перекидався на землі. Сліз при цьому не стримував ніхто.

The moment Italy's Gianmarco Tamberi and Mutaz Essa Barshim of Qatar decided to share gold in the high jump! pic.twitter.com/36jBgXLImb — James Nalton (@JDNalton) August 1, 2021

У підсумку вперше на Олімпіаді за 125-річну історію відразу два спортсмени розділили "золото". До цього подібні випадки були лише зі срібними та бронзовими нагородами.

Спадкоємець Болта

Новим королем спринту в чоловічому спринті став італієць Марселл Джейкобс. Він пробіг 100-метрівку за 9.80 секунди, випередивши американця Фреда Керлі і канадця Андре де Грассі. Джейкоб став лише четвертим європейцем, який переміг в бігу на 100 метрів. До цього протягом 29 років поспіль перемагали або американці, або легендарний ямайський спринтер Усейн Болт.

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Після 1 серпня Україна в своєму активі має п'ять нагород - 1 "срібло" і 5 "бронз", і займає 56-е місце в медальному заліку. При цьому за загальною кількістю нагород Україна ділить 20-е місце з Угорщиною. Лідером медального заліку залишаються Китай, США і Японія.