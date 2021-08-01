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Хижняк пробился в полуфинал Олимпиады по боксу и гарантировал себе медаль

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Токио, Воскресенье 01 августа 2021 06:47
Хижняк пробился в полуфинал Олимпиады по боксу и гарантировал себе медаль Фото: Александр Хижняк победил в четвертьфинале ОИ-2020 (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг) пробился в полуфинал Олимпийских игр и гарантировал медаль. В четвертьфинале он победил доминиканца Юри Седено-Мартинеса.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Согласно решениям судей украинец минимально взял первый раунд, единогласно был лучше во втором, а в третьем ему преимущество отдали четверо из пяти судей. Общий итог судейских карточек - 4:1 в пользу Хижняка.

Хижняк пробился в полуфинал Олимпиады по боксу и гарантировал себе медаль

В полуфинале украинский боксер встретится с представителем Филиппин Эумиром Марсиалем. Бой состоится 5 августа.

Таким образом Хижняк гарантировал себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады. В случае победы он сможет побороться за "золото".

Отметим, украинский боксер является первым номером мирового рейтинга в своей весовой категории.

Напомним, сегодня Украине первое "серебро" принес пловец Михаил Романчук. Он стал вторым на дистанции в 1500 метров вольным стилем.

Также РБК-Украина писало, что сегодня за еще одну медаль Олимпиады поборется тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг.

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