Тяжелоатлетка Деха не смогла зацепиться за медаль ОИ-2020: после рывка она была второй

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг не смогла зацепиться за медаль Олимпийских игр в Токио . После рывка украинка шла на втором месте.

Деха начала рывок со 110 кг, успешно взяв вес. А затем со второй попытки ей покорились 113 кг. Это был второй результат среди 8-ми финалисток. Больший вес взяла лишь представительница Эквадора Патрисия Даджомес - 118 кг.

В толчке Деха сразу со 131 кг, но ни в одной из трех попыток этот вес ей не покорился. Также завершила с нулевым результатом в толчке кореянка Сухуен Ким.

Олимпийской чемпионкой стала эквадорка Даджомес с общим результатом 263 кг (118 рывок, 145 толчок). Второе место у американки Катерин Нье - 249 кг (111 и 138), третья мексиканка Ареми Фуентес - 245 кг (108 и 138).