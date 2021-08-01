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Тяжелоатлетка Деха не смогла зацепиться за медаль ОИ-2020: после рывка она была второй

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Токио, Воскресенье 01 августа 2021 15:41
Тяжелоатлетка Деха не смогла зацепиться за медаль ОИ-2020: после рывка она была второй Фото: Ирина Деха не смогла выполнить толчок (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха в весовой категории до 76 кг не смогла зацепиться за медаль Олимпийских игр в Токио. После рывка украинка шла на втором месте.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Деха начала рывок со 110 кг, успешно взяв вес. А затем со второй попытки ей покорились 113 кг. Это был второй результат среди 8-ми финалисток. Больший вес взяла лишь представительница Эквадора Патрисия Даджомес - 118 кг.

В толчке Деха сразу со 131 кг, но ни в одной из трех попыток этот вес ей не покорился. Также завершила с нулевым результатом в толчке кореянка Сухуен Ким.

Олимпийской чемпионкой стала эквадорка Даджомес с общим результатом 263 кг (118 рывок, 145 толчок). Второе место у американки Катерин Нье - 249 кг (111 и 138), третья мексиканка Ареми Фуентес - 245 кг (108 и 138).

Тяжелоатлетка Деха не смогла зацепиться за медаль ОИ-2020: после рывка она была второй

Напомним, ранее сегодня пловец Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Он занял второе место в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Всего украинские спортсмены в Токио завоевали уже шесть медалей - 1 серебряная и 5 бронзовых.

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