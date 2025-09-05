Путін заявив, що "не бачить сенсу" у зустрічі із Зеленським: домовитися неможливо
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що готовий до контактів на найвищому рівні (зустрічі з президентом Володимиром Зеленським). При цьому він заявляє, що "великого сенсу" в такій зустрічі "не бачить".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу на Східному економічному форумі.
"Україна просить про контакти з РФ, я готовий до цих контактів, але сенсу великого не бачу, домовитися з Україною буде неможливо", - заявив глава Кремля.
Водночас він повідомив, що все одно "готовий" до зустрічі та готовий її "забезпечити", якщо представники України приїдуть до Росії.
"Україна хоче зустріч, я готовий, приїжджайте, ми забезпечимо умови для роботи і безпеку", - зазначив Путін.
Також диктатор заявив, що досі з РФ "на серйозному рівні" ніхто не обговорював домовленості про завершення війни в Україні.
Що відомо про переговори РФ з Україною
Зазначимо, що 3 вересня Володимир Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, але водночас засумнівався в сенсі переговорів.
Також диктатор повідомив, що український президент може приїхати в Москву на зустріч, на що Зеленський відповів, що не збирається погоджуватися на умови глави Кремля.
"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.
У Кремлі вже цинічно відреагували на відмову Зеленського відвідувати російську столицю. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що українського президента запрошують "поговорити, а не капітулювати"
Нагадаємо, що говорити про зустріч лідерів України та РФ почали 18 серпня, коли Зеленський приїхав до Вашингтона на саміт із президентом США Дональдом Трампом.
Однак після цього Київ так і не побачив бажання РФ брати участь у переговорах. Зеленський заявив зі свого боку, що у Путіна роблять усе можливе, щоб зустріч не відбулася.
Також президент наголосив, що необхідно примушувати РФ до дипломатії та тиснути потужними санкціями, щоб переговори відбулися.
Тиск на РФ
Зазначимо, що за підсумками зустрічі членів "коаліції рішучих", яка пройшла в Парижі 4 вересня, стало відомо про можливий новий пакет санкцій проти Москви.
Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на Росію чекають нові санкції від ЄС і США, якщо Путін відмовиться від мирних переговорів.
Нагадаємо, що 4 вересня в Парижі понад 30 представників різних країн обговорили гарантії безпеки для України.