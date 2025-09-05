Путін заявив, що "не бачить сенсу" у зустрічі із Зеленським: домовитися неможливо

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що готовий до контактів на найвищому рівні (зустрічі з президентом Володимиром Зеленським). При цьому він заявляє, що "великого сенсу" в такій зустрічі "не бачить".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу на Східному економічному форумі.

"Україна просить про контакти з РФ, я готовий до цих контактів, але сенсу великого не бачу, домовитися з Україною буде неможливо", - заявив глава Кремля. Водночас він повідомив, що все одно "готовий" до зустрічі та готовий її "забезпечити", якщо представники України приїдуть до Росії. "Україна хоче зустріч, я готовий, приїжджайте, ми забезпечимо умови для роботи і безпеку", - зазначив Путін. Також диктатор заявив, що досі з РФ "на серйозному рівні" ніхто не обговорював домовленості про завершення війни в Україні.