Путин заявил, что "не видит смысла" во встрече с Зеленским: договориться невозможно
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что готов к контактам на самом высоком уровне (встречи с президентом Владимиром Зеленским). При этом он заявляет, что "большого смысла" в такой встрече "не видит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления на Восточном экономическом форуме.
"Украина просит о контактах с РФ, я готов к этим контактам, но смысла большого не вижу, договориться с Украиной будет невозможно", - заявил глава Кремля.
При этом он сообщил, что все равно "готов" к встрече и готов ее "обеспечить", если представители Украины приедут в Россию.
"Украина хочет встречу, я готов, приезжайте, мы обеспечим условия для работы и безопасность", - отметил Путин.
Также диктатор заявил, что до сих пор с РФ "на серьезном уровне" никто не обсуждал договоренности о завершении войны в Украине.
Что известно о переговорах РФ с Украиной
Отметим, что 3 сентября Владимир Путин заявил, что он "не исключает" встречи с президентом Владимиром Зеленским, но при этом усомнился в смысле переговоров.
Также диктатор сообщил, что украинский президент может приехать в Москву на встречу, на что Зеленский ответил, что не собирается соглашаться на условия главы Кремля.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
В Кремле уже цинично отреагировали на отказ Зеленского посещать российскую столицу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что украинского президента приглашают "поговорить, а не капитулировать"
Напомним, что говорить о встрече лидеров Украины и РФ стали 18 августа, когда Зеленский приехал в Вашингтон на саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Однако после этого Киев так и не увидел желания с российской стороны участвовать в переговорах. Зеленский заявил в свою очередь, что у Путина делают все возможное, чтобы встреча не состоялась.
Также президент подчеркнул, что необходимо принуждать РФ к дипломатии и давить мощными санкциями, чтобы переговоры состоялись.
Давление на РФ
Отметим, что по итогах встречи членов "коалиции решительных", которая прошла в Париже 4 сентября, стало известно о возможном новом пакете санкций против Москвы.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию ждут новые санкции от ЕС и США, если Путин откажется от мирных переговоров.
Напомним, что 4 сентября в Париже более 30 представителей разных стран обсудили гарантии безопасности для Украины.