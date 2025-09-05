Путин заявил, что "не видит смысла" во встрече с Зеленским: договориться невозможно

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что готов к контактам на самом высоком уровне (встречи с президентом Владимиром Зеленским). При этом он заявляет, что "большого смысла" в такой встрече "не видит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления на Восточном экономическом форуме.

"Украина просит о контактах с РФ, я готов к этим контактам, но смысла большого не вижу, договориться с Украиной будет невозможно", - заявил глава Кремля. При этом он сообщил, что все равно "готов" к встрече и готов ее "обеспечить", если представители Украины приедут в Россию. "Украина хочет встречу, я готов, приезжайте, мы обеспечим условия для работы и безопасность", - отметил Путин. Также диктатор заявил, что до сих пор с РФ "на серьезном уровне" никто не обсуждал договоренности о завершении войны в Украине.