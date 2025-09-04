ua en ru
Європа і США посилять санкції проти РФ, якщо та відмовиться від мирних переговорів, - Макрон

Париж, Четвер 04 вересня 2025 18:14
UA EN RU
Європа і США посилять санкції проти РФ, якщо та відмовиться від мирних переговорів, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа і США домовилися посилити санкції проти Росії, якщо Москва й надалі відмовлятиметься від переговорів про завершення війни проти України.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон розповів, що Європа і США закликають до зустрічі України і Росії на рівні лідерів.

"Якщо Росія продовжить відмовлятися від конкретних мирних переговорів - а саме такого висновку можна дійти з огляду на її вибір і повторювані дії від березня минулого року, - тоді ми запровадимо додаткові санкції спільно зі Сполученими Штатами Америки і дамо чітку відповідь на це небажання рухатися вперед", - заявив Макрон.

Він зазначив, що мета країн Заходу, щоб Україна була відновлена у своїх правах, щоб агресія не була винагороджена і щоб порушення міжнародного права не могло бути закріплене в жодній формі. Президент уточнив, що йдеться про дотримання міжнародного права, про безпеку України, а також про безпеку Європи.

Також Макрон підтвердив, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість у зв'язку з тим, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

"Я вважаю, що це добре, адже іноді ці країни виправдовувалися близькістю нової американської адміністрації. Отже, узгодженість дій США та Європи зробить припинення цієї практики набагато ефективнішим", - додав він.

Макрон розповів, що під час зустрічі "коаліції рішучих" обговорювали як первинні (проти російської економіки), так і вторинні санкції (проти країн, які допомагають РФ обходити обмеження). З цього питання буде проведено роботу в технічному форматі.

Путін не хоче зустрічі із Зеленським

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін так і не погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ще вчора, 3 вересня, він висловив сумніви, що в такій зустрічі є сенс.

Також глава Кремля додав, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то він "може приїхати в Москву".

