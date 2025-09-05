Італія, Польща та Румунія відмовилися відправляти війська в Україну: що вирішили натомість

Італія, Польща та Румунія не мають намірів направляти свої війська до України, навіть у межах гарантій безпеки після можливого припинення вогню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви лідерів цих країн.

Зокрема, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що її країна не відправлятиме військових на територію України. Однак Італія готова підтримати ініціативи з моніторингу та навчання за межами України для сприяння припиненню бойових дій.

Окрім цього Мелоні знову запропонувала створити механізм колективної безпеки, подібний до статті 5 НАТО, що передбачає колективну відповідь на агресію проти однієї з країн-учасниць.

Президент Румунії Нікушор Дан підтвердив, що Румунія не відправлятиме свої війська до України, наголосивши, що це рішення ухвалене спільно з усіма політичними силами країни. Водночас Бухарест готовий долучитися до миротворчих операцій та стабілізаційних місій.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Варшава не має наміру розміщувати свої війська на території України - ані під час активної війни, ані після її завершення. Натомість Варшава готова забезпечувати логістичну та іншу підтримку без прямого залучення збройних сил до зони конфлікту.