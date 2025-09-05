Кремль цинічно відповів на відмову Зеленського їхати в Москву: запрошували "не капітулювати"
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна цинічно прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо небажання їхати на переговори до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Путін запросив Зеленського в Москву поговорити, а не капітулювати",- заявив Пєсков журналістам на Східному економічному форумі.
Також він додав, що "в українському врегулюванні видно світло в кінці тунелю, але терміни завершення не можна загадувати".
Що відомо про запрошення Путіна та реакцію Зеленського
Як відомо, Зеленський відповів Путіну на його пропозицію українському президенту приїхати до Москви на переговори. Глава держави своєю відповіддю дав зрозуміти, що не збирається погоджуватися на умови російського диктатора.
"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.
Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.
3 вересня Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом, і додав риторичне запитання, "чи є в цьому сенс"?
"Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає до Москви, ми зустрінемося", - сказав глава Кремля.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, про можливість організації переговорів між лідерами РФ і України почали активно говорити 18 серпня, після зустрічі Зеленського у Вашингтоні з главою Білого дому Дональдом Трампом, коли президент приїхав до Овального кабінету з європейськими лідерами.
Українська сторона виявила відкритість і готовність до переговорів, але в Москві знаходять причини, щоб зустріч Путіна із Зеленським не відбулася.
Наприклад, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що переговори з Путіним "вимагають ретельної підготовки".
Зеленський заявив зі свого боку, що "росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було". Також президент підкреслив, що необхідно примушувати РФ до дипломатії.
Зазначимо, що Трамп після розмови із Зеленським 4 вересня має намір поговорити з главою Кремля і, найімовірніше, обговорити необхідність перемовин із Києвом.
Також лідер США додав, що війна Росії проти України стала для нього найскладнішим завданням, "попри його успіх" у врегулюванні інших конфліктів між країнами.