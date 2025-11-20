ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Секретар РНБО Умєров повернувся до України, - джерело

Україна, Четвер 20 листопада 2025 16:44
UA EN RU
Секретар РНБО Умєров повернувся до України, - джерело Фото: Рустем Умєров, секретар РНБО (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Секретар РНБО Рустем Умєров у середу, 19 листопада, повернувся до України.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Умєров нібито не планує повертатись в Україну на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері.

Згодом у Центрі протидії дезінформації повідомили, що подібні заяви є фейком, і секретар РНБО перебуває у запланованому закордонному відрядженні.

Що передувало

Нагадаємо, у соцмережах поширювали заяви, що секретар РНБО Рустем Умєров після опублікування "плівок Міндіча" детективами НАБУ нібито виїхав з України й не планує повертатися.

На вчорашньому відео з прибуття українського лідера Володимира Зеленського до Туреччини видно, що Умєров зустрічав делегацію України у турецькому аеропорту, тож він перебував в Анкарі разом із президентом та урядовцями.

Зазначимо, детективи НАБУ підозрюють співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також незаконному впливі на ексміністра оборони Рустема Умєрова, який нині є секретарем РНБО.

РБК-Україна раніше писало, що 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, злочинна група отримувала "відкати" у розмірі 10-15% від контрактів та легалізувала через київський офіс близько 100 млн доларів.

Як повідомило джерело РБК-Україна, наразі Зеленський готує пакет законопроєктів та рішень, які мають стабілізувати ситуацію після скандалу в енергетиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Рустем Умєров
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті