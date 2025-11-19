ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський прибув із візитом до Туреччини, де його зустрів Умєров

Туреччина, Середа 19 листопада 2025 08:45
UA EN RU
Зеленський прибув із візитом до Туреччини, де його зустрів Умєров Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада прибув з робочим візитом до Туреччини. В аеропорту його зустрів, зокрема, секретар РНБО Рустем Умеров.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник мера Анкари Фарук Кейлюоглу.

Як видно на відео прибуття Зеленського, українського президента в Анкарі зустріли турецькі посадовці.

Також на кардах є секретар РНБО Рустем Умеров, який напередодні відправився у відрядження до Туреччини.

Як відомо, сьогодні плануються переговори Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, вчора, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Він планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України.

Також ЗМІ повідомляли, що у Туреччині Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф проведуть переговори.

Додамо, днями Зеленський вже відвідав Грецію, Францію та Італію, де підписав важливі угоди щодо допомоги Україні.

Переговори між Україною та РФ у Туреччині

Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.

Під час зустрічей українська сторона підтвердила готовність до негайного припинення вогню й окреслила головні умови: зупинку бойових дій, запровадження режиму тиші по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Однак Москва відмовилася погоджувати перемир’я.

Окрім того, після другого раунду РФ передала Україні так званий "меморандум" із низкою ультимативних вимог - від відведення українських військ із чотирьох областей і припинення західної допомоги до зупинки мобілізації, скасування воєнного стану, проведення виборів та припинення "диверсійної діяльності" проти Росії.

Єдиним практичним результатом перемовин стали домовленості про обмін полоненими.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова знову виступити посередником у переговорах між Києвом і Москвою.

