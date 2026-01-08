На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго

Станом на ранок 8 січня у Дніпропетровській області через удари росіян по енергетиці без світла залишаються 800 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти критичної інфраструктури заживлені частково", - зазначив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

Він також зазначив, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.

Знеструмлення через негоду

У Міненерго також зазначили, що через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.